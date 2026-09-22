Việt Nam khẳng định cam kết tích cực hợp tác phát triển nguồn nhân lực APEC

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng phát biểu tại hội nghị.

Ngày 21/9, tại Nam Kinh, Trung Quốc, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT Việt Nam do Thứ trưởng Phạm Quang Hưng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Phát triển nguồn nhân lực APEC lần thứ 8 với chủ đề “Hiện đại hóa phát triển nguồn nhân lực vì một Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương vững mạnh hơn”.

Tại hội nghị, trưởng đoàn các nền kinh tế APEC tập trung trao đổi ba nhóm nội dung chính: thúc đẩy việc làm chất lượng cao, đầy đủ và hiệu quả gắn với tăng trưởng kinh tế tạo thuận lợi cho việc làm; đầu tư vào con người và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; tăng cường và tối ưu hóa hệ thống an sinh xã hội theo hướng hiệu quả, thích ứng và có trách nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu việc làm và yêu cầu kỹ năng.

Trước những thay đổi đó, Việt Nam đang đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, gắn với nhu cầu của thị trường lao động; thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo; phát triển các cơ chế đào tạo lại; đồng thời chú trọng trang bị kỹ năng số, kỹ năng xanh và mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

Thứ trưởng cũng chia sẻ về những cải cách trong giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, trong đó có việc hình thành mô hình trung học nghề, tạo thêm lựa chọn học tập và phát triển nghề nghiệp cho người học sau trung học cơ sở.

Thứ trưởng đề nghị các nền kinh tế APEC tăng cường chia sẻ thông tin và nâng cao năng lực dự báo nhu cầu kỹ năng; trao đổi tiêu chuẩn, chương trình và kinh nghiệm đào tạo cho các ngành nghề mới; phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo và người dạy nghề. Việt Nam khẳng định cam kết tích cực hợp tác cùng các thành viên APEC trong phát triển lực lượng lao động có kỹ năng, có khả năng thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế tương lai.

Hướng tới Năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng bày tỏ mong muốn tiếp nối những kết quả đạt được trong Năm APEC Trung Quốc 2026 trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và chào đón các đại biểu tới Việt Nam vào năm 2027.

Đại diện các thành viên tham gia Hội nghị Bộ trưởng Phát triển nguồn nhân lực APEC lần thứ 8.

Kết thúc hội nghị, các nền kinh tế đã thông qua Tuyên bố Nam Kinh, khẳng định sự cần thiết phải chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động, đầu tư vào con người và bảo đảm cơ hội việc làm, đào tạo cho mọi người. Tuyên bố đề cao học tập suốt đời, đào tạo nghề gắn với thực tiễn, phát triển kỹ năng số và hiểu biết về AI; thúc đẩy sử dụng AI an toàn, đáng tin cậy và có trách nhiệm; bảo vệ người lao động trong các hình thức việc làm mới; đồng thời tăng cường đối thoại chính sách, trao đổi chuyên gia và hợp tác kỹ thuật trong khuôn khổ nhóm phát triển nguồn nhân lực APEC.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, từ ngày 17-20/9/2026, các thành viên đoàn công tác đã tham dự Phiên họp toàn thể HRDWG lần thứ 51, cuộc họp Mạng lưới Nâng cao năng lực và cuộc họp Mạng lưới Giáo dục.

Đoàn trao đổi với các nền kinh tế thành viên về các chương trình, sáng kiến phát triển nguồn nhân lực; cập nhật định hướng cải cách giáo dục, đào tạo và phát triển kỹ năng của Việt Nam; đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm của các nền kinh tế trong dự báo nhu cầu nhân lực, đào tạo gắn với doanh nghiệp, phát triển kỹ năng số và kỹ năng xanh, đào tạo lại.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng và Bộ trưởng Kỹ năng và Đào tạo Australia Andrew Giles tại cuộc gặp song phương bên lề hội nghị.

Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Kỹ năng và Đào tạo Australia Andrew Giles và đại diện lãnh đạo Bộ Việc làm và Phát triển Xã hội Canada, bà Colette Kaminsky.

Các bên trao đổi về tăng cường hợp tác trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực, kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, đáp ứng những thay đổi của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Một số hoạt động cụ thể đối với giáo dục nghề nghiệp đã được các bên thống nhất sẽ tập trung thúc đẩy triển khai sớm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm chia sẻ kinh nghiệm đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý, trao đổi thí điểm bồi dưỡng, các khóa đào tạo kỹ năng số, kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng nghề trực tuyến và kết hợp trực tuyến với trực tiếp.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đồng thời chia sẻ định hướng chuẩn bị của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho Năm APEC 2027 và đề nghị Australia, Canada tích cực tham gia, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên gia và phối hợp xây dựng các nội dung, sáng kiến hợp tác thiết thực.

Việt Nam sẽ là chủ nhà của APEC 2027, trong đó Bộ GD&ĐT dự kiến chủ trì các hoạt động trong nhóm Phát triển nguồn nhân lực APEC. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng nội dung, chương trình và các văn kiện liên quan; tham vấn các nền kinh tế thành viên, đối tác quốc tế về chủ đề, ưu tiên và sáng kiến hợp tác. Việc tham dự các hội nghị tại Trung Quốc là dịp để Việt Nam tiếp thu kinh nghiệm tổ chức, tiếp nối những kết quả của APEC 2026 và vận động sự tham gia, ủng hộ của các nền kinh tế đối với các hoạt động trong Năm APEC 2027.