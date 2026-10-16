Việt Nam kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận về Dải Gaza và thúc đẩy hòa bình toàn diện tại Trung Đông

Tham dự phiên họp này có ông Ramiz Alakbarov, Quyền Điều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông, cùng đại diện của gần 70 quốc gia thành viên LHQ.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình ở khu vực Trung Đông, đặc biệt là sự liên kết ngày càng gia tăng giữa các cuộc khủng hoảng trong khu vực. Đại sứ chia sẻ về Chiến dịch 500 ngày đêm và câu chuyện về việc tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt 731 liệt sĩ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó nhấn mạnh chiến tranh không kết thúc khi ngưng tiếng súng mà luôn để lại những vết thương qua nhiều thế hệ, khiến con đường hòa giải, hàn gắn và xây dựng lại lòng tin trở nên lâu dài, khó khăn hơn.

Đại diện của Việt Nam nhấn mạnh đây không chỉ là bài học từ lịch sử Việt Nam mà còn là thực tế đang diễn ra tại Trung Đông; trên tinh thần đó, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tăng cường các nỗ lực ngoại giao, trung gian hòa giải, thực hiện đầy đủ các cam kết trong khuôn khổ Kế hoạch toàn diện về chấm dứt xung đột ở Dải Gaza; bảo đảm quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine trong quá trình ổn định và tái thiết Gaza; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường, nhân viên nhân đạo, cơ sở hạ tầng dân sự và bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt tái khẳng định Việt Nam nhất quán lập trường ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine, việc Palestine trở thành thành viên đầy đủ của LHQ và giải pháp hai Nhà nước, với Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, thủ đô là Đông Jerusalem, cùng tồn tại hòa bình với Israel.