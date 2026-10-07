Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Phiên thảo luận chung. (Nguồn: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ)

Phát biểu tại phiên họp, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội Li Junhua cảnh báo các cuộc khủng hoảng đan xen đang làm chậm tiến độ thực hiện các SDGs, trong khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 dự kiến chỉ đạt 2,6% và khoảng cách tài chính cho thực hiện các SDGs lên tới hơn 4.000 tỷ USD mỗi năm.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt bày tỏ quan ngại trước thực tế tiến độ thực hiện các SDGs vẫn còn hạn chế và không đồng đều trong khi chỉ còn bốn năm để hoàn thành các mục tiêu này. Các nước đang phát triển tiếp tục chịu tác động nặng nề của những bất ổn kinh tế, khoảng cách phát triển gia tăng, biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng thường xuyên, cùng xu hướng phân mảnh của kinh tế toàn cầu.

Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cho biết, năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, phản ánh thành quả của bốn thập kỷ Đổi mới, hội nhập quốc tế và những nỗ lực bền bỉ nhằm cải thiện đời sống và sinh kế của người dân.

Tuy nhiên, việc đạt được mức thu nhập cao hơn không đồng nghĩa với kết thúc hành trình phát triển. Cũng như nhiều quốc gia thu nhập trung bình khác, Việt Nam tiếp tục phải ứng phó với những thách thức lâu dài và những yêu cầu mới về phát triển.

Quang cảnh Phiên thảo luận chung. (Nguồn: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ)

Xuất phát từ thực tiễn đó, Đại sứ nhấn mạnh các quốc gia ở những trình độ phát triển khác nhau cần những hình thức hỗ trợ và quan hệ đối tác phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể. Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới và công nghệ mới nổi, qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh sự cần thiết duy trì một môi trường kinh tế quốc tế mở và công bằng, trong đó thương mại tiếp tục phát huy vai trò là động lực của phát triển bền vững; duy trì các chuỗi cung ứng toàn cầu mở, ổn định và có khả năng chống chịu; tránh chủ nghĩa bảo hộ và các rào cản thương mại không cần thiết.

Việt Nam cũng kêu gọi đẩy nhanh cải cách kiến trúc tài chính quốc tế theo hướng bao trùm, công bằng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nước đang phát triển, đồng thời tăng cường tiếng nói và sự đại diện của các nước đang phát triển trong quản trị kinh tế toàn cầu.

(theo Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc)