Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Ngày 15/10, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận về “Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine”, với sự tham dự của đại diện gần 70 quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tham dự và có bài phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình Trung Đông, đặc biệt là sự liên kết ngày càng gia tăng giữa các cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chia sẻ về chiến dịch 500 ngày đêm và câu chuyện về việc tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt 731 liệt sĩ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó nhấn mạnh chiến tranh không kết thúc khi ngưng tiếng súng mà luôn để lại những vết thương qua nhiều thế hệ, khiến con đường hòa giải, hàn gắn và xây dựng lại lòng tin trở nên lâu dài, khó khăn hơn.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh đây không chỉ là bài học từ lịch sử Việt Nam mà còn là thực tế đang diễn ra tại Trung Đông.

Trên tinh thần đó, Đại sứ Đỗ Hùng Việt kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tăng cường các nỗ lực ngoại giao, trung gian hòa giải, thực hiện đầy đủ các cam kết trong khuôn khổ Kế hoạch toàn diện về chấm dứt xung đột ở Gaza; bảo đảm quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine trong quá trình ổn định và tái thiết Gaza; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường, nhân viên nhân đạo, cơ sở hạ tầng dân sự và bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt tái khẳng định Việt Nam nhất quán lập trường ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine, việc Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc và giải pháp hai Nhà nước, với Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, thủ đô là Đông Jerusalem, cùng tồn tại hòa bình với Israel.