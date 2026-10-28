Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp FDI: 'Không chỉ mang vốn, hãy cùng chia sẻ công nghệ và tri thức'

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với ông Stephan Mergenthaler. Ảnh: CP

Việt Nam sẵn sàng trở thành Đối tác chiến lược của WEF tại khu vực

Theo đó, tại cuộc đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (sáng 28/10), trả lời câu hỏi: Trên tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, Việt Nam trông đợi gì và có cam kết gì đối với các đối tác quốc tế như WEF, các chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu?, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam mong muốn các đối tác không chỉ đến với Việt Nam để tìm kiếm cơ hội, mà cùng hoạch định và cụ thể hoá những ý tưởng, giải pháp và động lực phát triển mới thành những dự án sản phẩm cụ thể; cùng chia sẻ trách nhiệm và kiên trì theo đuổi cho đến kết quả cuối cùng.

Với Chính phủ các nước, Việt Nam mong muốn: Cùng hợp tác nhằm củng cố môi trường hòa bình, ổn định và mở rộng các động lực phát triển mới, từ đó gắn kết tầm nhìn và lợi ích chiến lược dài hạn;

Cùng xây dựng các khuôn khổ hợp tác cởi mở, công bằng, bền vững, nhất là về kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ;

Cùng định hình những khuôn khổ và chuẩn mực hợp tác mới vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp, để những thành quả của phát triển được chuyển hoá trực tiếp thành chất lượng sống ngày càng tốt hơn của mọi người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời câu hỏi.

Với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam kêu gọi: Các doanh nghiệp không chỉ mang đến nguồn vốn, mà cùng chia sẻ công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản trị, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nhất là trong các ngành công nghiệp trọng điểm;

Các tập đoàn quốc tế hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng suất, phát triển hệ sinh thái công nghiệp, tăng cường liên kết và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu;

Đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh phải gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân để thành công của mỗi doanh nghiệp song hành với sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Đối với WEF, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đánh giá cao vai trò kết nối hợp tác và tiên phong thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu của Diễn đàn. Đề nghị WEF tiếp tục tích cực hỗ trợ Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển.

"Việt Nam sẵn sàng trở thành Đối tác chiến lược của WEF tại khu vực để cùng thúc đẩy những ý tưởng, sáng kiến mới; triển khai những mô hình, cách làm sáng tạo; đem lại lợi ích không chỉ cho Việt Nam mà cả khu vực và toàn cầu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự Diễn đàn.

Các cam kết của Chính phủ sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ thời gian tới

Cũng tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi gắm thông điệp tới cộng đồng quốc tế, các đối tác và doanh nghiệp: Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư, mà còn là đối tác phát triển lâu dài; không chỉ mong muốn tiếp nhận vốn, công nghệ mà còn mong muốn cùng các đối tác hợp tác để cùng phát triển, kiến tạo tương lai chung vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững.

Với tinh thần chuyển từ "đầu tư tại Việt Nam" sang "đầu tư cùng Việt Nam", Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, các viện nghiên cứu và trường đại học của Việt Nam; cùng phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và mạng lưới nhà cung ứng.

"Sự lớn mạnh của doanh nghiệp Việt Nam sẽ tạo thêm những đối tác có năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của mạng lưới sản xuất, kinh doanh mà chúng ta cùng tham gia. Đó cũng là lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ duy trì đối thoại, lắng nghe và phối hợp xử lý kịp thời những kiến nghị, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, các tồn tại theo thẩm quyền. Các cam kết của Chính phủ sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ thời gian tới.