Việt Nam kết thúc ASIAD 2026 với 25 huy chương, đứng thứ 19 châu Á

Theo bảng tổng sắp chung cuộc được cập nhật ngày 4/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 25 huy chương tại ASIAD 2026, trong đó có 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng. Việt Nam đứng thứ 19 trong số các đoàn thể thao tham dự Đại hội.

Thành tích này giúp Việt Nam đứng trên Singapore, Saudi Arabia và nhiều đoàn thể thao khác trên bảng tổng sắp. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Ngày 3/10, đoàn Việt Nam đã giành thêm 1 Huy chương Vàng của môn cầu mây để nâng tổng số Huy chương Vàng lên con số 3. Ảnh: Vietnamnet

Ba Huy chương Vàng của Việt Nam

Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam thuộc về đội kata đồng đội nữ môn karate. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng đội Iran với tỷ số 5-0 trong trận chung kết ngày 22/9.

Sau đó, đội tuyển cầu mây nữ mang về hai Huy chương Vàng. Ngày 29/9, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên đánh bại Philippines 2-0 ở chung kết nội dung đôi nữ.

Ngày 3/10, đội cầu mây nữ 4 người tiếp tục giành Huy chương Vàng sau khi thắng Thái Lan 2-1 trong trận chung kết. Đây là Huy chương Vàng thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Ba Huy chương Bạc của Việt Nam thuộc về Đinh Văn Tâm ở wushu tán thủ hạng 56kg nam, Nguyễn Thị Tâm ở boxing hạng 51kg nữ và Châu Ngọc Tuyết Sang ở taekwondo thực tế ảo. Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương Bạc sau khi thua võ sĩ Trung Quốc Wu Yu trong trận chung kết ngày 2/10.

19 Huy chương Đồng còn lại được Việt Nam giành ở nhiều môn thi đấu, trong đó có karate, teqball và thể thao điện tử. Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giành Huy chương Đồng tại ASIAD 2026, bổ sung một huy chương vào thành tích chung của đoàn.

Việt Nam không đạt chỉ tiêu Huy chương Vàng

Trước ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 Huy chương Vàng và phấn đấu nằm trong top 20 bảng tổng sắp.

Với 3 Huy chương Vàng, Việt Nam không đạt mục tiêu về số Huy chương Vàng nhưng hoàn thành mục tiêu nằm trong top 20. Thành tích 25 huy chương giúp đoàn đứng thứ 19 chung cuộc.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, Trung Quốc đứng đầu với 169 Huy chương Vàng, 89 Huy chương Bạc và 83 Huy chương Đồng, tổng cộng 341 huy chương. Nhật Bản đứng thứ hai với 83 Huy chương Vàng, 95 Huy chương Bạc và 91 Huy chương Đồng. Hàn Quốc đứng thứ ba với 39 Huy chương Vàng, 43 Huy chương Bạc và 68 Huy chương Đồng.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đứng cao nhất ở vị trí thứ 7 với 18 Huy chương Vàng; Malaysia đứng thứ 11, Indonesia thứ 15, Philippines thứ 17 và Việt Nam thứ 19. Singapore đứng thứ 21 với 2 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng.

ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi - Nagoya, Nhật Bản, với 43 môn thể thao, 71 phân môn và 469 bộ huy chương.

Lễ bế mạc ASIAD 2026 sẽ diễn ra vào chiều 4/10 tại sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya, Nhật Bản. Sự kiện dự kiến kết thúc vào khoảng 19 giờ 30 (giờ địa phương). Lễ bế mạc gồm các nghi thức chính thức, chương trình nghệ thuật và nghi thức chuyển giao quyền đăng cai ASIAD 2030 cho Doha, Qatar.