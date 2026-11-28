Ngày 27/11, trong khuôn khổ Tuần lễ Ẩm thực Italia lần thứ 11 tại Việt Nam, Đại sứ quán Italia tổ chức hội thảo “Bảo vệ nguồn gốc, thúc đẩy tăng trưởng: Đối thoại song phương về chất lượng sản phẩm và thực thi quyền sở hữu trí tuệ” tại Casa Italia, Hà Nội.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết Kế hoạch công tác song phương giữa Tổng cục Thanh tra Trung ương về Bảo vệ chất lượng và Chống gian lận (ICQRF) của Italia và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, mở rộng hợp tác Việt Nam - Italia trong lĩnh vực bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Hội thảo “Bảo vệ nguồn gốc, Thúc đẩy tăng trưởng: Đối thoại song phương về chất lượng sản phẩm và thực thi quyền sở hữu trí tuệ” tại Casa Italia, Hà Nội

Hội thảo được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao ICQRF, cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp Italia, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức ngoại giao, doanh nghiệp nông sản, thực phẩm và các chuyên gia sở hữu trí tuệ.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện có Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco della Seta, Tham tán thứ nhất Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Laurent Lourdais, Tổng cục trưởng ICQRF Felice Assenza và Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Lưu Hoàng Long.

Hội thảo có sự tham dự của Đại sứ Italia tại Việt Nam cùng các Đại biểu, Chuyên gia và Đại diện cơ quan chức năng của hai nước

Việc ký kết Kế hoạch công tác song phương là bước triển khai cụ thể Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp được hai nước ký tại Hà Nội ngày 1/3/2024, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA).

Với thời hạn hai năm, kế hoạch tập trung vào trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực của các cơ quan chức năng, đào tạo, trao đổi chuyên gia và hỗ trợ các chủ thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng tới nâng cao hiệu quả bảo hộ, tăng cường khả năng phòng ngừa và xử lý các hành vi sử dụng trái phép chỉ dẫn địa lý trên thị trường. Đây cũng là cơ sở để bảo vệ uy tín sản phẩm, quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Tổng cục trưởng ICQRF Felice Assenza và Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Lưu Hoàng Long trong buổi lễ ký kết

Tại hội thảo, các chuyên gia và đại diện cơ quan chức năng hai nước tập trung trao đổi về kinh nghiệm bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Italia, hệ thống chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, vai trò của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Các đại biểu cũng thảo luận những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương.

Trong khuôn khổ sự kiện, các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tiêu biểu của Việt Nam và Italia được giới thiệu, giúp đại biểu hiểu thêm về chất lượng, đặc tính riêng biệt cũng như những giá trị văn hóa, truyền thống gắn với nguồn gốc sản phẩm.

Tăng cường bảo hộ chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp gìn giữ bản sắc của các sản phẩm địa phương mà còn tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và phát triển quan hệ thương mại bền vững giữa hai nước.