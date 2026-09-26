Việt Nam - Italia hướng tới MoU về dân tộc, tôn giáo

Sáng 24/9/2026 (giờ Rome, Italia), Đoàn đại biểu Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Bộ Nội vụ Italia do Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ, bà Wanda Ferro làm Trưởng đoàn.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Đoàn công tác tại cuộc họp song phương - Ảnh: Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Kinh nghiệm của Italia trong quản lý dân tộc, tôn giáo

Tại cuộc họp, Quốc vụ khanh Wanda Ferro đã giới thiệu với phái đoàn Việt Nam một số kinh nghiệm trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng dân tộc thiểu số, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và phòng, chống phân biệt đối xử.

Một trong những cơ chế được triển khai là bàn làm việc thường trực về cộng đồng người Slovenia đặt tại Bộ Nội vụ dành riêng cho cộng đồng thiểu số Slovenia. Cơ chế này kết nối các cơ quan công quyền, các bộ ngành và đại diện cộng đồng Slovenia nhằm trao đổi, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Về phòng, chống phân biệt đối xử, Bộ Nội vụ Italia đã thành lập Ủy ban Giám sát chống hành vi phân biệt đối xử (OSCAD). Ủy ban có nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân; đào tạo, hỗ trợ lực lượng cảnh sát và an ninh trong xử lý các vụ việc; đồng thời theo dõi, phân tích, thống kê các hiện tượng phân biệt đối xử trên phạm vi cả nước.

Trong lĩnh vực tôn giáo, Nhà nước bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tự do thờ phụng và duy trì mối quan hệ công bằng, minh bạch với tất cả các giáo hội và cộng đồng tôn giáo.

Bộ Nội vụ Italia trực tiếp thẩm định hồ sơ để các tổ chức tôn giáo ngoài Công giáo được công nhận tư cách pháp nhân trên cơ sở xem xét việc tuân thủ pháp luật và mục đích hoạt động.

Ở cấp địa phương, các Tòa Tỉnh trưởng (Prefetture) là cơ quan đại diện của Bộ Nội vụ và Nhà nước tại các địa phương, trực tiếp hướng dẫn thủ tục liên quan đến công nhận tư cách pháp nhân cho các cơ sở thờ tự, đồng thời duy trì quan hệ với cộng đồng tôn giáo.

Hai bên thống nhất việc các đơn vị chuyên môn sẽ trao đổi về nội dung kỹ thuật của MoU, hướng tới hoàn thiện và ký kết chính thức trong chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo hai nước - Ảnh: Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Mở hướng hợp tác mới về dân tộc, tôn giáo

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, chuyến thăm của Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác song phương Việt Nam - Italia đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, toàn diện và đi vào chiều sâu trên tất cả các trụ cột.

“Trong bức tranh toàn cảnh đó, sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Italia đóng vai trò là một mảnh ghép chiến lược, góp phần củng cố sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa 2 quốc gia”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, với đời sống tín ngưỡng, tâm linh phong phú. Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó 53 dân tộc thiểu số. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Về tôn giáo, Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo với đời sống tâm linh phong phú. Trong đó, cộng đồng Công giáo có khoảng 7,8 - 8 triệu tín đồ. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do niềm tin, tôn giáo của mọi người dân. Quốc hội đã ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo để tạo hành lang pháp lý minh bạch.

Trên cơ sở những điểm tương đồng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo, Việt Nam đề xuất nghiên cứu xây dựng và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo của Việt Nam và Bộ Nội vụ Italia; đồng thời đồng thời thành lập tổ công tác chung hoặc cơ chế trao đổi thường xuyên để hiện thực hóa nội dung hợp tác.

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Italia Wanda Ferro bày tỏ ấn tượng trước sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo của Việt Nam; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về đề xuất xây dựng MoU, phía Italia bày tỏ nhất trí cao, cho rằng văn bản sẽ tạo cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi về tự do tôn giáo, hoàn thiện thể chế, hòa nhập xã hội và đối thoại giữa chính quyền với các cộng đồng.