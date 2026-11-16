Việt Nam, Indonesia và Philippines thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương tại COP31

Các đại biểu tại buổi đối thoại. (Ảnh: UNDP)

Với chủ đề “Từ Cam kết khí hậu đến Hành động carbon xanh dương: Tăng cường quan hệ đối tác quốc gia trong triển khai thực hiện”, sự kiện có sự tham gia của đại diện Việt Nam, Indonesia và Philippines, ba quốc gia đang triển khai Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương (NBCAP). Đối thoại là dịp để các bên chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác khu vực và huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái biển và ven biển, góp phần thực hiện các mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tại sự kiện, Việt Nam cập nhật tiến độ triển khai NBCAP, giới thiệu những định hướng chính trong dự thảo Lộ trình hành động quốc gia về carbon xanh dương, đồng thời trao đổi các cơ hội hợp tác và thu hút đầu tư trong khu vực.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam có tiềm năng lớn trong phát triển carbon xanh dương nhờ đường bờ biển dài và hệ sinh thái ven biển phong phú. Tuy nhiên, các hệ sinh thái như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và bãi triều đang chịu nhiều sức ép từ hoạt động phát triển kinh tế và tác động của biến đổi khí hậu.

Carbon xanh dương là lượng carbon được hấp thụ và lưu trữ trong các hệ sinh thái biển và ven biển. Việc bảo tồn, phục hồi những hệ sinh thái này không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính mà còn bảo vệ đa dạng sinh học, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì sinh kế cho cộng đồng ven biển.

Nhằm phát huy tiềm năng này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập NBCAP Việt Nam, tạo nền tảng hợp tác đa bên để tăng cường phối hợp liên ngành, huy động tri thức, nguồn lực tài chính và thúc đẩy triển khai các giải pháp carbon xanh dương. Đến nay, chương trình đã kết nối hơn 500 tổ chức và chuyên gia thuộc các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và đối tác phát triển.

Đáng chú ý, Việt Nam đang xây dựng Lộ trình hành động quốc gia về carbon xanh dương. Theo dự thảo, đến năm 2030, Việt Nam hướng tới hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất phục vụ quản lý các hệ sinh thái carbon xanh dương; tích hợp các hệ sinh thái này vào kiểm kê khí nhà kính quốc gia và Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), đồng thời huy động nguồn tài chính bền vững, bảo đảm chia sẻ lợi ích công bằng với cộng đồng ven biển.

Tại phiên thảo luận, đại diện Indonesia và Philippines chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, phát triển các giải pháp carbon xanh dương gắn với mục tiêu giảm nhẹ phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong đó, Indonesia đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về hệ sinh thái carbon xanh dương giai đoạn 2025-2030, gắn bảo tồn hệ sinh thái với an ninh lương thực, thủy sản, nuôi trồng thủy sản và sinh kế ven biển. Philippines đưa carbon xanh dương vào khuôn khổ chính sách khí hậu thông qua NDC 3.0, xác định đây là một giải pháp giảm nhẹ phát thải.

Các bên tập trung thảo luận ba hướng hợp tác trọng tâm, gồm tăng cường điều phối liên ngành thông qua các quan hệ đối tác quốc gia; hoàn thiện khung chính sách, cơ chế chia sẻ lợi ích và nâng cao khả năng thu hút đầu tư; đẩy mạnh trao đổi tri thức, hợp tác khu vực và huy động tài chính cho các giải pháp carbon xanh dương.

Phát biểu tại đối thoại, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Việt Nam xác định phát triển carbon xanh dương là giải pháp gắn kết mục tiêu giảm nhẹ phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế biển bền vững. Chính sách là nền tảng, nhưng để phục hồi hệ sinh thái trên thực tế cần sự chung tay giữa Nhà nước, nhà khoa học, cộng đồng và doanh nghiệp.

Bà Radhika Dave, Phụ trách Chương trình Thích ứng và Cộng đồng chống chịu với biến đổi khí hậu thuộc Văn phòng Hỗ trợ Chính sách và Chương trình của UNDP nhận định, Việt Nam, Indonesia và Philippines có tiềm năng trở thành những quốc gia tiên phong về carbon xanh dương tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo bà Radhika Dave, khi các nền tảng hợp tác quốc gia đã được hình thành, bước tiếp theo là phát triển những mô hình tài chính thành công để thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp carbon xanh dương, đồng thời tạo kinh nghiệm cho các quốc gia khác tham khảo.

Đối với Việt Nam, ưu tiên trước mắt là bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái hiện có, gắn với phát triển lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản bền vững, qua đó tạo thêm sinh kế và động lực kinh tế để cộng đồng địa phương tích cực tham gia bảo vệ môi trường biển.

Sau COP31, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện Lộ trình hành động quốc gia, tiến tới xây dựng Lộ trình tài chính carbon xanh dương; đồng thời tăng cường hợp tác kỹ thuật, tài chính với Indonesia, Philippines và các đối tác trong khu vực.

Về carbon xanh dương Carbon xanh dương (blue carbon) là carbon được hấp thụ và lưu trữ trong các hệ sinh thái biển và ven biển như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và bãi triều ven biển. Đặc điểm nổi bật của những hệ sinh thái này là khả năng tích tụ một lượng lớn carbon trong sinh khối (thân và lá) và các lớp trầm tích dưới lớp bùn, nền đáy. Nghiên cứu khoa học cho thấy các hệ sinh thái này có thể hấp thụ carbon trung bình cao gấp 2 đến 4 lần và khả năng lưu trữ tổng thể có thể gấp tới 10 lần so với rừng trên cạn, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ bờ biển, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì sinh kế cho cộng đồng ven biển. (Nguồn: Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu) Về Chương trình Đối tác Hành động carbon xanh dương (NBCAP) Đối tác Hành động carbon xanh dương (NBCAP) Việt Nam là nền tảng phối hợp liên ngành, đa bên nhằm huy động tri thức, tài chính và đổi mới sáng tạo cho công tác bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái carbon xanh dương, góp phần nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết khí hậu. NBCAP Việt Nam được triển khai theo Ý định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vào tháng 1/2025. Theo đó, Việt Nam là quốc gia thứ 3 trên thế giới - sau Indonesia và Philippines - thành lập Chương trình này.