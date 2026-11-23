Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio có bài viết chia sẻ về vai trò của văn hóa trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia. Mekong ASEAN trân trọng giới thiệu bài viết của Đại sứ.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Ngày 24/11, những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành sân khấu văn hóa của cả nước, nơi Việt Nam tôn vinh bản sắc, sức sáng tạo và di sản văn hóa dân tộc. Các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, chương trình biểu diễn, triển lãm và hoạt động cộng đồng sẽ đưa văn hóa đến gần hơn với hàng triệu người. Việc Quốc hội công nhận ngày này là ngày nghỉ lễ tạo điều kiện để người dân trên khắp cả nước tham gia các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử.

Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên không chỉ giới hạn trong một sự kiện, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Văn hóa không đơn thuần là yếu tố bổ trợ cho phát triển, mà còn là nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc, tiến bộ xã hội và hội nhập quốc tế.

Trên thế giới, ngày càng nhiều quốc gia nhìn nhận văn hóa là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng. Sức ảnh hưởng của một quốc gia không chỉ được quyết định bởi tiềm lực kinh tế hay vị thế chính trị, mà còn bởi sức hấp dẫn của các giá trị, truyền thống và lối sống.

Việc dành riêng một ngày để tôn vinh văn hóa và tạo điều kiện cho mọi người tham gia các hoạt động văn hóa cho thấy Việt Nam coi bản sắc dân tộc không chỉ là những giá trị cần lưu giữ trong sách vở hay bảo tàng, mà còn phải được gìn giữ, thực hành và chia sẻ trong đời sống hằng ngày.

Tôn vinh văn hóa dân tộc không đơn thuần là hướng về quá khứ, mà còn là một chiến lược phát triển. UNESCO đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với cả 17 mục tiêu phát triển bền vững, cũng như những đóng góp của văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế. Văn hóa thúc đẩy du lịch, tạo động lực cho các ngành công nghiệp sáng tạo, tăng cường gắn kết cộng đồng và mở ra những cơ hội đổi mới sáng tạo. Khi tự hào về di sản văn hóa của mình, người dân cũng có thêm sự tự tin để định hình tương lai.

Tại Indonesia, ngày 17/10 cũng mang ý nghĩa tương tự. Dù không phải ngày nghỉ lễ, việc lựa chọn ngày này để tôn vinh văn hoá thể hiện sự coi trọng đối với bản sắc văn hóa và mong muốn nâng cao nhận thức của công chúng về vai trò của văn hóa. Việt Nam và Indonesia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác này cũng xác định giáo dục và văn hóa là những lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Dù có truyền thống và lịch sử khác nhau, Việt Nam và Indonesia cùng chia sẻ quan điểm coi văn hóa là nguồn lực gắn kết dân tộc và kết nối với thế giới. Cả hai nước đều nhận thức rằng quan hệ bền chặt giữa các quốc gia bắt nguồn từ sự thấu hiểu giữa người dân.

Đây cũng chính là lĩnh vực mà ngoại giao văn hóa phát huy vai trò quan trọng.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, ngày 21/11. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Từ lâu, ngoại giao văn hóa đã góp phần tạo nên sức mạnh mềm của mỗi quốc gia và càng phát huy hiệu quả khi được triển khai rộng rãi trong đời sống. Khác với ngoại giao truyền thống thường tập trung vào quan hệ giữa các chính phủ, ngoại giao văn hóa hướng tới sự kết nối trực tiếp giữa người dân.

Thông qua nghệ thuật, giáo dục, di sản, du lịch và các hoạt động giao lưu sáng tạo, ngoại giao văn hóa góp phần xây dựng lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị bền vững.

Chính vì vậy, cả Việt Nam và Indonesia đều ngày càng coi trọng vai trò của ngoại giao văn hóa trong chiến lược đối ngoại.

Việt Nam xác định ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, bên cạnh ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Thông qua quảng bá di sản, phát huy sức sáng tạo, thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, Việt Nam hướng tới nâng cao vị thế trên trường quốc tế, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và trở thành một trung tâm năng động về văn hóa và đổi mới sáng tạo vào năm 2045.

Indonesia cũng đặt văn hóa ở vị trí trung tâm trong quan hệ với thế giới. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, chương trình giáo dục, hợp tác nghệ thuật và giao lưu nhân dân, Indonesia giới thiệu những nét đặc sắc trong truyền thống văn hóa và sự đa dạng của đời sống xã hội, qua đó thể hiện hình ảnh một quốc gia cởi mở, bao dung và tích cực hội nhập quốc tế.

Đối với cả hai nước, văn hóa không chỉ là phương tiện truyền tải thông điệp, mà còn phản ánh bản sắc dân tộc. Ngoại giao văn hóa của mỗi quốc gia được xây dựng trên nền tảng những thế mạnh riêng, bắt nguồn từ lịch sử, truyền thống và các giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Chính sự chân thực trong việc thể hiện bản sắc dân tộc là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn bền vững của ngoại giao văn hóa.

Việt Nam và Indonesia cùng chia sẻ nhiều giá trị có sức lan tỏa vượt ra ngoài biên giới, như tinh thần tự cường, sự đa dạng, hài hòa xã hội, tinh thần cộng đồng và sự trân trọng di sản văn hóa.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những bất định địa chính trị và sự phân hóa xã hội ngày càng gia tăng, những giá trị này tạo nền tảng quan trọng cho đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác. Cả hai nước đều cho thấy sự đa dạng và tinh thần tôn trọng lẫn nhau có thể cùng tồn tại trong những xã hội năng động, tự tin vào bản sắc của mình.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tạo khuôn khổ quan trọng để chuyển hóa những giá trị chung đó thành các hoạt động hợp tác thiết thực. Với khả năng kết nối trực tiếp người dân và cộng đồng, hợp tác văn hóa có thể mang lại những kết quả cụ thể, đồng thời góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Một số sáng kiến có thể được triển khai nhằm hiện thực hóa tiềm năng hợp tác này. Trước hết, việc tổ chức Tuần lễ Văn hóa thường niên, luân phiên tại các thành phố lớn của Việt Nam và Indonesia, sẽ tạo cơ hội để người dân hai nước tìm hiểu, trải nghiệm âm nhạc, ẩm thực, thời trang, điện ảnh và các loại hình nghệ thuật truyền thống của nhau.

Bên cạnh đó, mở rộng học bổng và các chương trình trao đổi dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa sẽ góp phần hình thành thế hệ mới tiếp nối và phát triển tình hữu nghị song phương. Indonesia đã triển khai các chương trình theo hướng này, trong đó có học bổng KNB dành cho các chương trình đào tạo cấp bằng và chương trình Darmasiswa dành cho hoạt động học tập, tìm hiểu văn hóa không cấp bằng.

Hai nước cũng có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo. Các dự án chung về điện ảnh, hoạt hình, âm nhạc, nội dung số, trò chơi điện tử và thiết kế không chỉ thúc đẩy kết nối văn hóa mà còn mở ra những cơ hội kinh tế mới. Đồng thời, hợp tác du lịch có thể kết nối thế mạnh của Indonesia về du lịch halal với sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam trong vai trò điểm đến du lịch văn hóa và di sản.

Một sáng kiến triển vọng khác là tổ chức định kỳ diễn đàn đối thoại về ngoại giao văn hóa, với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, học giả, nghệ sĩ, đại diện cơ quan truyền thông và lãnh đạo doanh nghiệp. Diễn đàn sẽ là nơi trao đổi, đề xuất những ý tưởng mới, đồng thời hỗ trợ triển khai các sáng kiến hợp tác văn hóa trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Các nghệ sĩ Indonesia biểu diễn tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Indonesia do Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức ngày 7/10/2026. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Suy cho cùng, những ngày tôn vinh văn hóa quốc gia không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, mà còn là sự đầu tư mang tính chiến lược vào bản sắc dân tộc, sự gắn kết xã hội, sức sáng tạo và tình hữu nghị quốc tế. Hàn Quốc đã cho thế giới thấy văn hóa có thể góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia như thế nào. Indonesia và Việt Nam cũng có thể cho thế giới thấy văn hóa có thể bồi đắp bản sắc và đóng góp vào sự thịnh vượng của cả một khu vực ra sao. Khi cùng hướng tới mục tiêu đó, hai nước sẽ tạo dựng nền tảng cho quan hệ đối tác lâu dài.

Khi Hà Nội rộn ràng chào đón Ngày Văn hóa Việt Nam bên hồ Hoàn Kiếm vào tháng 11 này, hãy để hình ảnh cụ Rùa trong truyền thuyết mang một thông điệp tới Jakarta: Hai dân tộc cùng dành một ngày để tôn vinh văn hóa sẽ dành cả một thập kỷ để vun đắp những giá trị bền vững trong quan hệ song phương. Đó chính là lời hứa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2025, và Kế hoạch hành động giai đoạn 2026–2030 cần cụ thể hóa đầy đủ lời hứa ấy.

Xin gửi lời chúc mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tới những người bạn Việt Nam!

* Tiêu đề do Mekong ASEAN đặt lại