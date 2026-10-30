Việt Nam – Indonesia thúc đẩy hợp tác chiến lược, mở rộng kết nối kinh tế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu chào mừng, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của địa phương tại Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026 tại Quảng Ninh..

Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh; ông Kurniawan Ariadi, Cố vấn cấp cao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia; bà Zelda Wulan Kartika, Cố vấn Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia về ngoại giao kinh tế, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu chào mừng, ông Lê Văn Ánh giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Quảng Ninh. Với vị trí địa kinh tế chiến lược, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện, địa phương có nhiều điều kiện phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics.

Quảng Ninh mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Indonesia, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả thế mạnh bổ trợ giữa hai bên. Chính quyền địa phương cam kết đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp Indonesia tìm hiểu môi trường đầu tư và triển khai các dự án hợp tác lâu dài, hiệu quả.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu khai mạc Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026 tại Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan hai nước và chính quyền Quảng Ninh trong tổ chức sự kiện. Thứ trưởng nhấn mạnh Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Quảng Ninh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ tám của Việt Nam, đồng thời Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Indonesia giai đoạn 2026-2030 đã được ký kết.

Việc tổ chức Hội nghị tại Quảng Ninh, địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2026, thể hiện quyết tâm đưa quan hệ song phương lan tỏa từ cấp quốc gia tới địa phương, từ định hướng chính sách đến hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân.

Điểm lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước, Thứ trưởng khẳng định tình hữu nghị Việt Nam – Indonesia được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025 là dấu mốc quan trọng, phản ánh sự tin cậy chính trị và gắn kết lợi ích chiến lược ngày càng sâu sắc. Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên thiết lập khuôn khổ quan hệ này với Indonesia.

Theo Thứ trưởng, hai nước có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn và khát vọng phát triển, cùng hướng tới dấu mốc 100 năm độc lập vào năm 2045. Đây là nền tảng thuận lợi để tăng cường gắn kết chiến lược, phát huy lợi thế bổ trợ và tạo dựng những động lực tăng trưởng mới.

Thứ trưởng mong muốn Hội nghị trở thành không gian kết nối hành động, giúp các bên nhận diện dự án khả thi, thiết lập đầu mối phối hợp và theo dõi triển khai sau sự kiện, thay vì chỉ dừng lại ở trao đổi tiềm năng.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 17,2 tỷ USD năm 2025 và gần 13 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026, đưa Indonesia trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN. Vốn đầu tư đăng ký của Indonesia vào Việt Nam đạt hơn 1,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026, đưa nước này lên vị trí thứ sáu trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng mở rộng hoạt động đầu tư tại Indonesia.

Bên cạnh đó, kết nối hàng không, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng; hai nước duy trì phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, Thứ trưởng cho rằng quan hệ Việt Nam – Indonesia cần tiếp tục là trụ cột có ý nghĩa chiến lược trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển quốc gia và đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của ASEAN.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân đề xuất bốn định hướng hợp tác trọng tâm: tiếp tục cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, chuyển các cam kết chính trị thành hành động thiết thực, có giá trị gia tăng cao và triển khai hiệu quả Chương trình Hành động giai đoạn 2026-2030; củng cố các động lực tăng trưởng truyền thống thông qua kết nối hạ tầng, mở rộng thương mại, đầu tư, đường bay thẳng, tạo thuận lợi tiếp cận thị trường và thanh toán xuyên biên giới, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Ông Kurniawan Ariadi, Cố vấn cấp cao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia, chia sẻ về định hướng phát triển và cơ hội hợp tác kinh tế với Việt Nam.

Cùng với đó, hai bên cần tạo đột phá trong hợp tác khoa học – công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, kết nối các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và phát huy tiềm năng công nghiệp văn hóa.

Thứ trưởng mong muốn Hội nghị trở thành không gian kết nối hành động, giúp các bên nhận diện dự án khả thi, thiết lập đầu mối phối hợp và theo dõi triển khai sau sự kiện, thay vì chỉ dừng lại ở trao đổi tiềm năng.

Tại Hội nghị, ông Kurniawan Ariadi và bà Zelda Wulan Kartika chia sẻ về định hướng phát triển, chính sách ưu tiên và chiến lược hợp tác kinh tế của Indonesia; đồng thời trao đổi triển vọng mở rộng thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng và phát triển quan hệ đối tác kinh doanh với Việt Nam. Phiên thảo luận về thương mại và đầu tư tập trung vào cơ hội giao thương, kết nối doanh nghiệp, tiếp cận thị trường và mở rộng hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối của ngoại giao trong thúc đẩy liên kết kinh tế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Indonesia đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác thiết thực giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cùng các đại biểu tham dự Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026.