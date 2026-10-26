Việt Nam - Indonesia: Mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương đề nghị hai cơ quan cần tăng cường chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm kiểm toán môi trường và các lĩnh vực mới. Ảnh: N.LY

Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc KTNN Việt Nam, BPK, các kiểm toán viên cao cấp, chuyên viên hợp tác song phương và đại diện các đơn vị liên quan. Tham dự buổi tiếp còn có Tham tán Công sứ Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam Jane Runkat.

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp Đoàn công tác BPK sang Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”. Trong bối cảnh các cơ quan kiểm toán tối cao đứng trước yêu cầu đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả giám sát nguồn lực công, việc thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm giữa KTNN Việt Nam và BPK có ý nghĩa thiết thực đối với việc phát triển năng lực chuyên môn và tăng cường hợp tác khu vực.

Cụ thể hóa hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên

Chào mừng Đoàn công tác BPK đến Việt Nam, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia, được thiết lập ngày 30/12/1955. Quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại và hợp tác giữa các cơ quan nhà nước.

Nền tảng quan hệ song phương là điều kiện thuận lợi để hai cơ quan kiểm toán tối cao tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác chuyên môn.

Quang cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: N.LY

Thông tin về KTNN Việt Nam, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương cho biết, KTNN đang có nhiều thay đổi quan trọng về quản trị, nổi bật là công cuộc tinh gọn bộ máy. Đồng thời, hoạt động kiểm toán ngày càng đóng góp nhiều giá trị hơn cho công tác quản lý tài chính công, tài sản công, hoàn thiện thể chế và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong 9 tháng năm 2026, KTNN đã triển khai 173 đoàn kiểm toán, kết thúc 122 đoàn và phát hành 131 báo cáo kiểm toán. Cùng với nhiệm vụ kiểm toán, KTNN tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan được ký năm 2017, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương đề xuất thúc đẩy hợp tác theo hướng có trọng tâm, gắn trao đổi kinh nghiệm với nhu cầu thực tiễn và thế mạnh của mỗi bên.

Trong đó, hai cơ quan cần tăng cường chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm kiểm toán môi trường, đặc biệt trong các lĩnh vực kiểm toán rừng, nước thải, rác thải và an ninh năng lượng; kiểm toán điều tra; đồng thời đẩy mạnh trao đổi về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và kiểm toán phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương và Vụ trưởng Vụ Kiểm toán I Sarjono trao quà lưu niệm. Ảnh: N.LY

Một nội dung được KTNN Việt Nam quan tâm là nâng cao năng lực đội ngũ kiểm toán viên thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do BPK tổ chức. KTNN Việt Nam mong muốn có thêm cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng và kinh tế biển xanh, qua đó tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp kiểm toán đối với những lĩnh vực mới, có tác động lớn đến phát triển bền vững.

Bên cạnh hợp tác song phương, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn kiểm toán đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI). Việc duy trì trao đổi, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế này sẽ góp phần tăng cường kết nối chuyên môn, phát huy tiếng nói và vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực.

Phát huy thế mạnh của BPK, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mới

Cảm ơn KTNN Việt Nam đã đón tiếp trọng thị Đoàn công tác và khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai cơ quan trong thời gian qua, ông Sarjono - Vụ trưởng Vụ Kiểm toán I - cho biết BPK có kinh nghiệm trong kiểm toán môi trường, kiểm toán phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng và ứng dụng phân tích dữ liệu lớn. Những lĩnh vực này mở ra dư địa hợp tác với KTNN Việt Nam, nhất là trong bối cảnh kiểm toán ngày càng hướng tới đánh giá hiệu quả, tính bền vững và tác động của việc quản lý, sử dụng nguồn lực công, thay vì chỉ dừng ở việc xác định mức độ tuân thủ quy định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trên bình diện quốc tế, BPK tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác chuyên môn của cộng đồng kiểm toán tối cao, trong đó có vai trò Chủ tịch Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI). BPK dự kiến đảm nhiệm cương vị Chủ tịch INTOSAI nhiệm kỳ 2028–2031 và đăng cai Đại hội Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INCOSAI) lần thứ XXVI năm 2028.

Đề cập quan hệ hợp tác với KTNN Việt Nam, ông Sarjono cho biết hai cơ quan đã duy trì trao đổi, khảo sát và chia sẻ nghiệp vụ từ những năm 2000, từng bước củng cố quan hệ thông qua các biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2011 và năm 2017. Hoạt động hợp tác được triển khai thông qua các hội thảo chung và chương trình đào tạo chuyên môn. Năm 2025, Hội thảo chung lần thứ tư được tổ chức tại Indonesia, tập trung vào ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán và kiểm toán an ninh lương thực. BPK cũng chia sẻ kinh nghiệm đào tạo thực hành về kinh tế biển xanh với KTNN Việt Nam.

Đánh giá tích cực các định hướng hợp tác do phía Việt Nam đề xuất, ông Sarjono bày tỏ mong muốn hai cơ quan tiếp tục mở rộng trao đổi tri thức, tăng cường hợp tác trong kiểm toán số, kiểm toán môi trường và chia sẻ kinh nghiệm trước những thách thức mới của nền kinh tế. BPK cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ KTNN Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan và tăng cường kết nối trong cộng đồng kiểm toán tối cao khu vực, quốc tế./.