Việt Nam-Indonesia có nhiều dư địa hợp tác năng lượng tái tạo và đô thị xanh

Indonesia xác định COP31 là cơ hội đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu khí hậu đến năm 2030, trong bối cảnh yêu cầu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong giới hạn 1,5 độ C ngày càng cấp thiết. (Ảnh: Minh Thái/TTXVN)

Indonesia xác định Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP31) là cơ hội đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu khí hậu đến năm 2030, trong bối cảnh yêu cầu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong giới hạn 1,5 độ C ngày càng cấp thiết.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/11, Bộ trưởng Môi trường Indonesia Jumhur Hidayat cho biết 8 ưu tiên của nước này gồm: đẩy nhanh thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); thúc đẩy tiến triển về tài chính khí hậu; hoàn thiện các chỉ số của Mục tiêu toàn cầu về thích ứng; thúc đẩy Cơ chế chuyển đổi công bằng; bảo đảm nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt và năng lực tương ứng (CBDR-RC); kết nối chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng trong hành động khí hậu; triển khai các dự án thuộc sáng kiến "Cầu nối triển khai hành động khí hậu" (Climate Implementation Bridge), mà Indonesia là một trong 5 quốc gia thí điểm; đồng thời duy trì vai trò của chủ nghĩa đa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Bộ trưởng, Indonesia đang hướng tới cải thiện quản lý chất thải, phát triển các giải pháp năng lượng và ứng dụng công nghệ đô thị thông minh nhằm xây dựng những thành phố xanh hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Trả lời phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Hidayat nhận định Indonesia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng và cơ hội phối hợp trong quy hoạch đô thị, tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải, giao thông sạch, phương tiện chạy điện và công nghệ đô thị thông minh, bao gồm quản trị số và giám sát môi trường.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn nhân dân Indonesia (MPR) Eddy Soeparno nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu, bao quát các vấn đề giảm phát thải, thích ứng, tổn thất và thiệt hại, cũng như bảo vệ những người hoạt động vì khí hậu.

Ông Soeparno đánh giá Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong phát triển điện Mặt Trời mà Indonesia có thể tham khảo khi triển khai chương trình điện mặt trời quy mô 100 GW.

Ông nhấn mạnh hợp tác cần mở rộng sang phát triển đồng bộ hạ tầng truyền tải và lưới điện để bảo đảm khả năng tiếp nhận năng lượng tái tạo, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực tài chính phù hợp với điều kiện mỗi nước. Qua đó, Indonesia và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác trong chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững./.