Việt Nam - Indonesia chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: N.LỘC

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương và ông Sarjono, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán I, UBKT Indonesia đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, về phía Indonesia có ông Akhmad Anang Hernady, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, cùng các thành viên Đoàn công tác UBKT Indonesia; bà Jane Runkat, Tham tán công sứ phụ trách Kinh tế, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam. Về phía KTNN Việt Nam có ông Vũ Thanh Hải, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV; ông Trần Hải Đông, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN.

Tăng cường hợp tác trước yêu cầu kiểm toán các dự án hạ tầng lớn

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương đánh giá, quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và UBKT Indonesia được thiết lập từ năm 1999, tiếp tục được củng cố thông qua các Bản ghi nhớ hợp tác ký kết năm 2011 và 2017. Hai cơ quan đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực và tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương tham gia, chủ trì tại Hội thảo.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội thảo chung lần thứ 5 tạo điều kiện để hai bên chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao - lĩnh vực có yêu cầu cao về năng lực chuyên môn, quản lý đầu tư và kiểm soát rủi ro.

Chủ đề Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường sắt đòi hỏi nguồn lực lớn, thời gian triển khai dài và yêu cầu quản lý phức tạp. Các dự án này đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm trong toàn bộ chu trình đầu tư, từ công tác chuẩn bị và thẩm định dự án, quản lý chi phí và tiến độ, lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, đến kiểm soát chất lượng, an toàn và đánh giá hiệu quả đầu tư. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương

Bày tỏ vui mừng khi tham dự Hội thảo tại Hà Nội, ông Sarjono, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán I, UBKT Indonesia, cho biết hai cơ quan có quan hệ hợp tác tốt đẹp và Hội thảo lần này tiếp tục cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được thiết lập. Ông đánh giá chủ đề Hội thảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hai bên, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Indonesia đẩy mạnh đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, phức tạp.

ông Sarjono, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán I, UBKT Indonesia phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: N.LỘC

Theo ông Sarjono, việc trao đổi kinh nghiệm thực tế và những bài học từ hoạt động kiểm toán sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, hỗ trợ hai cơ quan nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy hợp tác song phương.

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán, nhận diện rủi ro trong đầu tư đường sắt

Tại Hội thảo, ông Slamet Riyadi, Trưởng phòng thuộc Vụ Kiểm toán I.D, UBKT Indonesia, chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán các dự án kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Theo đại diện UBKT Indonesia, cơ quan này thực hiện kiểm toán đối với chính quyền trung ương, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Kết quả kiểm toán được báo cáo tới các cơ quan đại diện; việc phản hồi ý kiến được thực hiện trong thời hạn 80 ngày. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trung bình được phía Indonesia thông tin ở mức khoảng 85-86%.

Đối với lĩnh vực đường sắt, Indonesia có hệ thống được báo cáo gồm khoảng 8.800 km đường sắt, 600 nhà ga và hơn 1 triệu chuyến tàu mỗi năm. UBKT Indonesia tập trung kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ, trong đó chú trọng các vấn đề như chênh lệch giữa sổ sách tài sản và hiện trạng thực tế; hạn chế trong kiểm soát nội bộ; công tác quản lý, bảo vệ, phân loại lại tài sản và xử lý các công trình xây dựng cơ bản dở dang.

Đoàn đại biểu UBKT Indonesia tham dự Hội thảo

Từ thực tiễn này, ông Slamet Riyadi bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm kinh nghiệm của KTNN Việt Nam về phương pháp kiểm toán, sử dụng chuyên gia kỹ thuật, ứng dụng phân tích dữ liệu và xây dựng, triển khai các chuẩn mực kiểm toán.

Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, ông Lại Xuân Nghị, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV, giới thiệu chiến lược phát triển, quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và tình hình đầu tư xây dựng các công trình này tại Việt Nam.

Theo ông Lại Xuân Nghị, qua kiểm toán một số dự án đường sắt đô thị, KTNN Việt Nam tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí; lựa chọn nhà thầu; quản lý chất lượng, tiến độ, nghiệm thu, thanh toán. KTNN đồng thời xem xét tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quá trình đầu tư.

Kết quả kiểm toán đã góp phần nhận diện những bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, sửa đổi; chỉ ra hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành và đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý, phối hợp giữa Chính phủ, các bộ, ngành và chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị, thực hiện dự án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lại Xuân Nghị cũng nêu một số khó khăn, rủi ro đối với kiểm toán viên khi kiểm toán các dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, đồng thời đề nghị phía Indonesia chia sẻ thêm kinh nghiệm liên quan.

Nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu

Trong phiên thảo luận do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương và ông Sarjono đồng chủ trì, các đại biểu trao đổi về phương pháp kiểm toán, kiểm soát tổng mức đầu tư và khả năng mở rộng kiểm toán hoạt động đối với các dự án đường sắt.

Trả lời câu hỏi của phía KTNN Việt Nam, bà Amalia Afdhal, Kiểm toán viên cao cấp của UBKT Indonesia, cho biết cơ quan này thực hiện kiểm toán nhằm xem xét tình trạng đội vốn và việc bổ sung vốn đầu tư khi dự án thiếu hụt nguồn lực. Theo bà, UBKT Indonesia xem xét việc Chính phủ bổ sung vốn thông qua Bộ Tài chính như thế nào. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan mới thực hiện kiểm toán tài chính, chưa triển khai kiểm toán hoạt động đối với công trình đường sắt và dự kiến nghiên cứu thực hiện trong những năm tới.

Đoàn đại biểu KTNN tham dự Hội thảo

Trao đổi về kinh nghiệm nâng cao năng lực kiểm toán, ông Lại Xuân Nghị cho biết, từ đầu năm 2026, KTNN Việt Nam đã tổ chức đào tạo cho kiểm toán viên, mời các chuyên gia công nghệ, chuyên gia kỹ thuật và đơn vị tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt đô thị tham gia chia sẻ kiến thức chuyên sâu. Hoạt động này góp phần hỗ trợ kiểm toán viên tiếp cận những vấn đề kỹ thuật phức tạp trong quá trình kiểm toán dự án.

Ông Vũ Thanh Hải, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV, thông tin thêm, KTNN được giao nhiệm vụ kiểm toán các dự án trọng điểm quốc gia và cho ý kiến về tổng mức đầu tư của các dự án. Khi kiểm toán các dự án đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, KTNN bố trí nguồn lực để xem xét chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư, hồ sơ pháp lý, đơn giá và định mức. Đối với những nội dung kỹ thuật chuyên sâu, KTNN đã đề xuất lãnh đạo mời cơ quan độc lập đánh giá nhằm hỗ trợ bảo đảm chất lượng kiểm toán.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu bế mạc, ông Sarjono đánh giá Hội thảo góp phần tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi tương tự để hai bên chia sẻ thông tin và học hỏi kinh nghiệm.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương nhận định, các tham luận và ý kiến thảo luận đã làm rõ thêm những nội dung cần chú trọng khi kiểm toán dự án đường sắt, cung cấp thông tin tham khảo hữu ích cho hoạt động chuyên môn của mỗi cơ quan. Ông bày tỏ mong muốn KTNN Việt Nam và UBKT Indonesia tiếp tục tổ chức các tọa đàm, hội thảo về những chủ đề cùng quan tâm, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả kiểm toán.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm