Việt Nam-Iceland còn nhiều tiềm năng cần được tiếp tục khai thác hiệu quả

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Iceland đang phát triển tích cực, nhấn mạnh hai bên còn nhiều tiềm năng cần được tiếp tục khai thác hiệu quả.

Bộ trưởng hoan nghênh những đóng góp tích cực của Iceland nói chung và cá nhân Bộ trưởng Ngoại giao Iceland trong đàm phán, ký kết FTA giữa Việt Nam và EFTA. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò là cơ quan đầu mối nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, trong đó có việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan sớm đưa FTA vừa ký giữa hai bên vào triển khai thực tiễn, mở ra những cơ hội mới cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Nhất trí với những đánh giá của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực và mong muốn cùng Bộ trưởng Lê Hoài Trung góp phần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực thế mạnh, nhiều tiềm năng và phù hợp nhu cầu hợp tác của cả hai nước, đặc biệt là kinh tế, thương mại - đầu tư, cơ sở hạ tầng năng lượng. Bộ trưởng Ngoại giao Iceland khẳng định, người dân, doanh nghiệp Iceland rất kỳ vọng vào những cơ hội, tiềm năng tới từ các cam kết vừa đạt được trong FTA giữa Việt Nam và EFTA.