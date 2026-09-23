Việt Nam - Hy Lạp còn nhiều dư địa để tăng cường quan hệ hợp tác

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tham dự buổi lễ, về phía Hy Lạp có Phó Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Georgios Georganta, các lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Hy Lạp và Albania, đại diện Bộ Ngoại giao, Đảng Cộng sản, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, trường đại học, học giả, phóng viên báo chí Hy Lạp, bạn bè Hy Lạp cùng đông đảo khách mời là Đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn, cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp và đại diện đoàn Liên hiệp các hội UNESCO của Việt Nam đang có mặt tại Hy Lạp để giao lưu văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh kể từ ngày 2/9/1945 lịch sử, trong suốt 81 năm qua, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; chủ trương duy trì môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, khả năng thích ứng và vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại rộng mở, trên nguyên tắc đa dạng hóa và đa phương hóa, tiếp tục là người bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tiếp nối đà quan hệ sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước tiếp tục các hoạt động trao đổi đoàn trong năm 2026, trong đó có đoàn Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis và Bộ trưởng Ngoại giao George Gerapetritis thăm chính thức Việt Nam. Việt Nam khẳng định cam kết và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Hy Lạp, đưa quan hệ chính trị tốt đẹp thành các dự án, chương trình thiết thực hơn, mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Việt Nam đánh giá cao vai trò quốc tế ngày càng quan trọng của Hy Lạp, đặc biệt là vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hai nước chia sẻ quan điểm chung về tầm quan trọng của việc đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, cũng như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngoài ra, giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng ngày càng phát triển thông qua hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, du lịch và nhiều lĩnh vực khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Georgios Georganta đã chúc mừng Việt Nam nhân 81 năm Quốc khánh, sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh của nhân dân Việt Nam, đánh dấu hành trình của một dân tộc đã kiên định kiến tạo con đường phát triển hiện đại cho đất nước. Khẳng định dù cách xa về địa lý, song Hy Lạp và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và nền độc lập của dân tộc. Ông cũng bày tỏ tin tưởng, với đà phát triển trong những năm qua, còn nhiều dư địa, tiềm năng để hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác không chỉ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế mà cả văn hóa, giáo dục và du lịch. Hy Lạp đặc biệt coi trọng ngoại giao nghị viện và đối thoại giữa hai nước. Các hoạt động giao lưu giữa các cơ quan lập pháp và nhân dân hai nước góp phần quan trọng giúp tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa Hy Lạp - Việt Nam.

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm, Đại sứ quán đã tổ chức giới thiệu Phở và Ẩm thực Việt Nam với sự tham gia của nhà hàng Việt Nam tại Athens. Các tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ trong đoàn Liên hiệp các hội UNESCO của Việt Nam đang có mặt tại Hy Lạp để giao lưu văn hóa, đã để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa văn hóa, bản sắc Việt, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam và Hy Lạp.