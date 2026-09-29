Việt Nam hướng tới phát triển mô hình outlet. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Đề án, outlet phải được phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch, có kiểm soát và phù hợp thông lệ quốc tế. Quá trình này cũng phải bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất một mô hình outlet, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển vào quy hoạch, kế hoạch của địa phương có tiềm năng. Giai đoạn 2030-2045, mỗi khu vực Bắc, Trung, Nam được định hướng có ít nhất một mô hình.

Đề án đặt chỉ tiêu tập huấn, nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp liên quan đến quản lý, vận hành, phát triển outlet vào năm 2030. Tại các mô hình thí điểm, tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam phấn đấu đạt tối thiểu 30%-40%.

Cũng đến năm 2030, ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” được hình thành để kinh doanh trong outlet. Đề án ưu tiên sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng Việt tiên phong.

Đề án xác định ba mô hình phù hợp với từng điều kiện thị trường. Làng outlet cao cấp có diện tích cho thuê từ 30.000-50.000 m², phát triển theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, cà phê, vui chơi, giải trí và hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mô hình quy tụ thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ; định hướng đặt gần đô thị lớn, điểm du lịch và đầu mối giao thông.

Trung tâm outlet đô thị hoặc ngoại vi có diện tích cho thuê từ 5.000-25.000 m², có thể tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung thương hiệu phổ thông, trung cấp, nhất là thời trang, thể thao, đồ gia dụng, phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch.

Outlet tích hợp có diện tích cho thuê từ 15.000-50.000 m², nằm trong tổ hợp đa chức năng gồm nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Mô hình có thể phát triển tại khu đô thị, vị trí chiến lược hoặc địa phương đông dân cư, có lượng khách du lịch lớn.

Về không gian phát triển, Hà Nội có các trục Hà Nội-Móng Cái, Hà Nội-Lào Cai, Nhật Tân-Nội Bài và Hà Nội-Hải Phòng. Tại TP.HCM, định hướng tập trung dọc cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây và gần sân bay quốc tế Long Thành. Khu vực Đà Nẵng/Hội An có các vị trí tiềm năng trên trục đường ven biển kết nối hai địa phương.

Đề án cũng định hướng nghiên cứu outlet tại Cam Ranh, Phú Quốc và các khu thương mại tự do; khuyến khích Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình thí điểm.

Các địa phương được định hướng rà soát tiềm năng, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất và phương thức đầu tư phù hợp quy hoạch, thị trường, kết nối giao thông và du lịch. Việc lựa chọn nhà đầu tư chú trọng năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành bán lẻ, khả năng thu hút thương hiệu và cam kết tiêu thụ hàng Việt. Địa phương đồng thời tổ chức hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa và phối hợp xây dựng các nhóm sản phẩm Việt.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) là đầu mối tham mưu triển khai Đề án, nghiên cứu cơ chế, theo dõi và đánh giá kết quả. Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp hoàn thiện quy định liên quan. Tại địa phương, việc phát triển outlet đi cùng kiểm tra hàng hóa, giá bán, niêm yết giá và xử lý các hành vi gian lận thương mại theo quy định.