Việt Nam hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán lên nhóm mới nổi bậc cao

Phát biểu tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF) lần thứ 31 ngày 1/10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, gắn với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để thực hiện thành công mục tiêu đó, Việt Nam đang quyết liệt triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp chiến lược, tạo lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu. Thể chế, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện để tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Cùng với đó, kinh tế tư nhân được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thúc đẩy tăng trưởng cao, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Những định hướng lớn đó đang mở ra những không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu rất lớn về huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, trong tiến trình đó, Chính phủ Việt Nam xác định thị trường vốn có vai trò hết sức quan trọng. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển theo hướng ổn định, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời tăng cường hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính quốc tế.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn, đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng và chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch, chất lượng quản trị và hiệu quả giám sát thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và cơ sở nhà đầu tư, đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tiếp cận thị trường.

Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và chuẩn mực của thị trường, duy trì bền vững các tiêu chí của thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời hướng tới đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo MSCI và lên nhóm thị trường mới nổi bậc cao của FTSE.

"Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế và thành viên của ASF, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình, đồng thời tiếp tục học hỏi những mô hình tốt, những chuẩn mực và thông lệ quốc tế phù hợp để nâng cao chất lượng phát triển thị trường", Phó thủ tướng bày tỏ.