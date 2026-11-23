22h30 tối nay 23-11, U17 Việt Nam sẽ đá lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup U17-2026 gặp New Zealand.

So với Bỉ và Mali, New Zealand được đánh giá là đối thủ "dễ thở" nhất vòng bảng, cũng là trận đấu mà U17 Việt Nam dồn mọi tính toán cho những điểm số, thậm chí trận thắng lịch sử trong lần đầu góp mặt giải thế giới.

Thầy trò HLV Roland tích cực tập luyện, sẵn sàng giành điểm trước New Zealand (Ảnh: VFF)

"Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể”, HLV trưởng Cristiano Roland chia sẻ trước trận.

Cả U17 Việt Nam và New Zealand cùng thua trận ra quân. Thế nhưng, U17 Việt Nam gây ấn tượng hơn khi có trận đấu tốt trước Bỉ (mở tỉ số trước khi thua ngược 2-3), với 2 bàn thắng đều là siêu phẩm đẳng cấp, hiếm gặp.

HLV Roland cho rằng toàn đội có quyền tự hào về tinh thần thi đấu đã thể hiện, nhưng cũng cần nhìn nhận thực tế rằng sự quả cảm thôi là chưa đủ để tạo nên kết quả.

"Đó là trận đấu đáng tự hào dù các em không giành được điểm số. Các em đã thể hiện sự quả cảm nhưng như vậy là chưa đủ", HLV Roland nói và cho rằng sự khiêm tốn và tỉnh táo là yếu tố cần thiết để U17 Việt Nam bước vào trận đấu tiếp theo.

"Mục tiêu của chúng tôi trước New Zealand là giành điểm", ông Roland cho hay.