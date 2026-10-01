Việt Nam hướng tới đáp ứng tiêu chí MSCI, nâng tầm thị trường vốn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân.

Lần đầu tổ chức hội nghị thường niên tại Việt Nam

Ngày 1/10 tại Hà Nội, Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF) lần thứ 31 chính thức khai mạc, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo một số bộ, ngành, đại diện các hiệp hội thành viên ASF, các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực, cùng các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trên thị trường.

Đây là lần đầu tiên sự kiện thường niên này của ASF được tổ chức tại Việt Nam sau nhiều năm Việt Nam tham gia các hoạt động của diễn đàn. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi diễn ra trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển và hội nhập mới. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE.

"Thị trường tài chính hiện nay ngày càng phát triển mở rộng, hội nhập sâu rộng và có tính kết nối cao. Những thay đổi về dòng vốn, mô hình kinh doanh, tiêu chuẩn và khuôn khổ chính sách, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Diễn đàn Chứng khoán châu Á đã tạo dựng một không gian đối thoại giữa các hiệp hội và thành viên thị trường chứng khoán trong khu vực châu Á - châu Đại Dương - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy kết nối và hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và thành viên thị trường trong khu vực ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của ASF trong việc tạo dựng không gian đối thoại giữa các hiệp hội và thành viên thị trường chứng khoán khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Chương trình hội nghị năm nay tập trung vào nhiều vấn đề đang tác động trực tiếp tới thị trường vốn châu Á như triển vọng thị trường chứng khoán, sự dịch chuyển dòng vốn quốc tế, phát triển thị trường vốn bền vững, ESG, tài chính xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, các chủ đề tại hội nghị đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến sự phát triển và vận hành của thị trường vốn trong khu vực. "Những trao đổi tại hội nghị sẽ không chỉ giúp chúng ta nhận diện rõ hơn những xu hướng mới, những cơ hội và thách thức đang đặt ra, mà còn gợi mở các giải pháp, sáng kiến hợp tác thiết thực trong thời gian tới", Phó Thủ tướng nói.

Thị trường vốn giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển mới

Thông điệp về tăng cường hợp tác thị trường vốn được đặt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu và khát vọng cao hơn.

Giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, gắn với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để thực hiện mục tiêu đó, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp chiến lược nhằm tạo lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực chủ yếu.

Cùng với đó, thể chế và pháp luật tiếp tục được hoàn thiện để tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển; kinh tế tư nhân được thúc đẩy mạnh mẽ, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đồng thời Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. khai mạc

ASF AGM 2026 thu hút 60-90 đại biểu quốc tế tham dự các phiên họp chính và khoảng 180-250 đại biểu tại Diễn đàn chuyên đề Việt Nam "Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong Kỷ nguyên mới" - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, những định hướng lớn này đang mở ra các không gian phát triển mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất lớn về huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính. Trong tiến trình đó, Chính phủ xác định thị trường vốn có vai trò hết sức quan trọng.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển thị trường theo hướng ổn định, lành mạnh, hiệu quả và bền vững, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời tăng cường hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính quốc tế.

Từ góc độ này, việc lần đầu đăng cai ASF AGM 31 không chỉ mang ý nghĩa đối thoại chuyên môn mà còn là dịp để Việt Nam giới thiệu những thay đổi của thị trường vốn trong nước tới cộng đồng đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, phía Việt Nam đã đề xuất với Ban Thư ký ASF dành riêng một chuyên đề về Việt Nam và nhận được sự đồng thuận. Chuyên đề “Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong kỷ nguyên mới”, dự kiến diễn ra chiều 2/10, tập trung vào hai nhóm vấn đề chính, gồm phương thức huy động vốn cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới và vai trò của thị trường chứng khoán trong huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân.

Hướng tới đáp ứng tiêu chí nâng hạng theo MSCI

Một trong những thông điệp đáng chú ý trong phát biểu khai mạc của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng là định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng và chuẩn mực của thị trường.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn, đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng và chuyển đổi số; nâng cao tính minh bạch, chất lượng quản trị và hiệu quả giám sát thị trường; đa dạng hóa sản phẩm và cơ sở nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tiếp cận thị trường.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nêu rõ: Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và chuẩn mực của thị trường, duy trì bền vững các tiêu chí của thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời hướng tới đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo MSCI và lên nhóm thị trường mới nổi bậc cao của FTSE.

Định hướng này cho thấy yêu cầu phát triển thị trường trong giai đoạn tới không chỉ nằm ở mở rộng quy mô và huy động thêm nguồn lực, mà còn gắn chặt với việc nâng cao chất lượng vận hành, tính minh bạch, quản trị, giám sát và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế và thành viên ASF; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình, đồng thời tiếp tục học hỏi những mô hình tốt, chuẩn mực và thông lệ quốc tế phù hợp để nâng cao chất lượng phát triển thị trường.

Ông cũng mong muốn thông qua hội nghị, các thành viên thị trường Việt Nam có thêm cơ hội tăng cường kết nối, hợp tác với các đối tác trong khu vực, qua đó đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển chung của thị trường vốn châu Á. Phó Thủ tướng kỳ vọng các trao đổi tại hội nghị sẽ gợi mở những sáng kiến, giải pháp có giá trị, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các thị trường và đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường tài chính châu Á.

Hội nghị thường niên ASF lần thứ 31 do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) đồng đăng cai, phối hợp với Hiệp hội Các nhà kinh doanh Chứng khoán Nhật Bản (JSDA) - Ban Thư ký thường trực ASF cùng các tổ chức thành viên. ASF được thành lập năm 1995, hiện có 30 tổ chức thành viên đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á - châu Đại Dương.