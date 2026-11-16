Việt Nam hướng tới APEC 2027, thúc đẩy liên kết kinh tế và mở rộng không gian hợp tác

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: Chinhphu.vn

Trước chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn của báo chí về ý nghĩa chuyến công tác và những kỳ vọng của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, APEC gồm 21 nền kinh tế, chiếm hơn 60% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu, quy tụ nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới và phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu gia tăng bất định, chuyến công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy hợp tác khu vực, chuẩn bị cho Năm APEC 2027 và làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, đặc biệt là Trung Quốc.

VIỆT NAM CHÍNH THỨC ĐÓN NHẬN VAI TRÒ CHỦ NHÀ APEC 2027

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết tại Hội nghị các Nhà lãnh đạo APEC ở Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng các nhà lãnh đạo tái khẳng định và thúc đẩy những giá trị cốt lõi của APEC về mở cửa kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và tăng cường hợp tác kinh tế – kỹ thuật.

Với ba ưu tiên của Năm APEC 2026 gồm mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác, Hội nghị được kỳ vọng tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại, đầu tư mở và hợp tác cùng có lợi.

Trong bối cảnh các rào cản thương mại gia tăng và chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc, Việt Nam kỳ vọng APEC thúc đẩy những bước tiến thực chất trong thuận lợi hóa thương mại, kết nối chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics và hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao lần này với tâm thế của nước chủ nhà APEC 2027. Tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chính thức đón nhận vai trò chủ nhà.

Đây là dịp để Việt Nam lắng nghe ý kiến các thành viên, tranh thủ sự ủng hộ và chuẩn bị chương trình nghị sự vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của khu vực, vừa mang tính dài hạn, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam đối với APEC.

Việt Nam mong muốn kế thừa và phát huy những thành quả của Năm APEC 2026, cùng các thành viên thúc đẩy các định hướng hợp tác chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của khu vực, hướng tới những kết quả cụ thể, thiết thực và có giá trị lâu dài.

CỤ THỂ HÓA HỢP TÁC VIỆT NAM – TRUNG QUỐC THÀNH CÁC DỰ ÁN THIẾT THỰC

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, chuyến công tác cũng tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo những nền kinh tế lớn là dịp để làm sâu sắc quan hệ, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với Trung Quốc, trọng tâm là cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước thành các chương trình, dự án hợp tác thiết thực về kết nối hạ tầng, logistics, công nghệ cao và liên kết doanh nghiệp.

Tại Thâm Quyến, hai bên sẽ thúc đẩy kết nối giữa các vùng, cực tăng trưởng của hai nước; khai thác tiềm năng của Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, công nghiệp phụ trợ, đồng thời gắn kết đầu tư chất lượng cao với đào tạo nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Vân Nam, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kết nối hạ tầng giao thông, phát triển hệ thống logistics hiện đại, sớm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác quản lý biên giới hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh kỳ vọng các hoạt động tiếp xúc cấp cao và kết nối doanh nghiệp tại Thâm Quyến sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới, chuyển hóa các cam kết và tiềm năng thành những dự án cụ thể về thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Việt Nam tin tưởng Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 sẽ tạo thêm động lực cho thương mại, đầu tư, kết nối và đổi mới sáng tạo, đồng thời góp phần xây dựng nền tảng để Việt Nam cùng các nền kinh tế thành viên hướng tới một Năm APEC 2027 thành công.