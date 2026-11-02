Việt Nam hưởng lợi từ Quỹ Đa dạng sinh học Côn Minh

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 17 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Đa dạng sinh học (COP17) ở Yerevan, Armenia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông cáo báo chí của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết 9 dự án thuộc giai đoạn đầu của đợt triển khai thứ ba, được thực hiện tại Armenia, Bangladesh, Benin, Cameroon, Cuba, Montenegro, Bắc Macedonia, Somalia và Việt Nam.

Trung Quốc công bố thành lập Quỹ Đa dạng sinh học Côn Minh vào tháng 10/2021, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo COP15, với cam kết đóng góp 1,5 tỷ NDT. Đến nay, nước này đã phân bổ tổng cộng 400 triệu NDT (khoảng 60 triệu USD) cho quỹ. Hai đợt triển khai trước đó gồm 31 dự án, mang lại lợi ích cho 45 quốc gia đang phát triển.

Theo Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, Quỹ Đa dạng sinh học Côn Minh đã trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy quản trị đa dạng sinh học toàn cầu. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal vẫn chưa đạt kỳ vọng, đòi hỏi các nước bổ sung nguồn lực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Được thông qua tại COP15 cuối năm 2022, khung này đề ra 23 mục tiêu toàn cầu đến năm 2030, trong đó có mục tiêu phục hồi hiệu quả ít nhất 30% diện tích các hệ sinh thái bị suy thoái trên cạn, vùng nước nội địa, biển và ven biển.

Thông cáo đánh giá cam kết chính trị toàn cầu đối với bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục được duy trì, diện tích các khu bảo tồn được mở rộng và tốc độ mất rừng đã chậm lại đáng kể. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nhất là thiếu hụt tài chính, công nghệ và năng lực thể chế.

Trung Quốc kêu gọi các bên chuyển hóa kết quả đánh giá toàn cầu đầu tiên về tiến độ thực hiện khung thỏa thuận thành những hành động cụ thể; đồng thời nghiên cứu các mô hình tài chính sáng tạo, tăng cường giám sát, đánh giá và chia sẻ dữ liệu nhằm thúc đẩy các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học.