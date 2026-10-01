Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hợp tác chặt chẽ với EU về vấn đề thuế. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trước thông tin truyền thông quốc tế đưa tin Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật vào tháng 10, chiều ngày 1/10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên đề nghị Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam về động thái này và Việt Nam đã có những nỗ lực gì trong hoàn thiện chính sách về thuế, trao đổi, hợp tác với EU.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 22/2/2026, Việt Nam đã từng bày tỏ quan điểm lập trường về vấn đề này, trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Theo bà Hằng, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ và có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu về những kết quả đạt được trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Qua đó, góp phần giúp các đối tác có đánh giá khách quan, toàn diện hơn, phản ánh đúng thực tiễn tại Việt Nam và thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển, thịnh vượng chung.