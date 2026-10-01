Việt Nam hội tụ nguồn lực, khẳng định vai trò dẫn dắt Năm APEC 2027

Sáng 1/10 tại Hà Nội, hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” khai mạc với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ban Thư ký APEC quốc tế cùng các chuyên gia và đại diện các cơ quan liên quan.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày từ 1-2/10, tập trung vào những nội dung thiết yếu trong công tác chuẩn bị và tổ chức Năm APEC 2027, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với Ban Thư ký APEC quốc tế.

Ba tầng phối hợp nhằm đạt hai mục tiêu quan trọng

Chia sẻ với báo chí bên lề hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, đăng cai Năm APEC 2027 là một trong những nhiệm vụ đối ngoại đa phương lớn của Việt Nam, với hai mục tiêu quan trọng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định đăng cai Năm APEC 2027 là một trong những nhiệm vụ đối ngoại đa phương lớn của Việt Nam.

Trước hết, thông qua vai trò chủ nhà, Việt Nam mong muốn đóng góp vào việc thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC, trong đó có tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất, qua đó tạo thêm cơ hội kinh doanh và việc làm cho người dân khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Với các địa phương đăng cai sự kiện APEC, đây còn là dịp giới thiệu những giá trị riêng về văn hóa, con người và điểm đến tới bạn bè quốc tế.

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Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale và Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa phát biểu tại hội thảo.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, để hiện thực hóa những mục tiêu này, công tác phối hợp và điều phối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và được triển khai trên ba tầng.

Tầng thứ nhất là sự phối hợp ở cấp trung ương giữa Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, các bộ, ngành và năm tiểu ban phụ trách các lĩnh vực liên quan gồm an ninh, hậu cần, văn hoá, tuyên truyền, lễ tân.

Tầng thứ hai là sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương với chính quyền, cơ quan chức năng tại các địa phương đăng cai sự kiện APEC.

Tầng thứ ba là sự phối hợp giữa Việt Nam trên cương vị chủ nhà APEC 2027 với Ban Thư ký APEC quốc tế và các nền kinh tế thành viên.

Thứ trưởng nhấn mạnh, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả ở cả ba tầng sẽ góp phần bảo đảm các chương trình nghị sự được triển khai thông suốt, qua đó hướng tới những mục tiêu Việt Nam đặt ra cho Năm APEC 2027.

Nâng tầm đội ngũ cán bộ hội nhập

Đề cập đến công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết Việt Nam đã xây dựng bộ máy tổ chức với sự phân công trách nhiệm rõ ràng, từ Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 đến năm tiểu ban phục vụ.

Đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, đặc biệt những người từng tham gia tổ chức các sự kiện APEC tại Việt Nam vào năm 2006 và 2017, đã được huy động tham gia công tác chuẩn bị và điều phối.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, mỗi lần đăng cai APEC lại đặt ra những yêu cầu khác nhau về quy mô, kỳ vọng cũng như diễn ra trong một bối cảnh khu vực và quốc tế khác nhau. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng và liên tục cập nhật kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ là yêu cầu hết sức quan trọng.

Các đại biểu tham dự hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp”.

Việt Nam đồng thời nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thư ký APEC quốc tế và các nền kinh tế thành viên trong quá trình chuẩn bị. “Họ rất kỳ vọng Việt Nam một lần nữa thể hiện vai trò dẫn dắt và cũng đánh giá Việt Nam là một thành viên có ảnh hưởng trong APEC, là một trong số ít thành viên ba lần đăng cai APEC”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chia sẻ.

Theo Thứ trưởng, các đối tác cũng bày tỏ tin tưởng rằng với sự chuẩn bị, quyết tâm cùng sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, Việt Nam sẽ bảo đảm một Năm APEC 2027 thành công.

Quá trình chuẩn bị APEC 2027 không chỉ hướng tới tổ chức thành công một năm đối ngoại đa phương lớn, đây còn là dịp để nâng tầm năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ hội nhập Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước.