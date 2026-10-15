Việt Nam hoan nghênh Mỹ đánh giá khách quan về việc phòng, chống mua bán người

Trong báo cáo thường niên về tình hình mua bán người năm 2026 mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố, Việt Nam tiếp tục duy trì xếp hạng nhóm 2.

Chiều nay, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, PV VietNamNet đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc xếp hạng này và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh phía Mỹ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người trong thời gian qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều nay

"Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác phòng, chống mua bán người, nổi bật là việc ban hành, triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 và việc thi hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 hiệu quả, đồng bộ", người phát ngôn nhấn mạnh.

Các cơ quan chức năng Việt Nam tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người và xác định hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Truyền thông đóng góp nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt là trong bối cảnh mua bán người vào trung tâm các cái trung tâm lừa đảo trực tuyến đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ngày 8/8/2026, Thủ tướng ký quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp Quốc giai đoạn 2026-2035, nhằm ứng phó với những vấn đề di cư nổi lên, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

Người phát ngôn nêu rõ, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước, các đối tác, trong đó có Mỹ, để tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện và tích cực hơn nữa về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ.

Trần Thường