Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đánh giá khách quan về phòng chống mua bán người

Trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ về việc Báo cáo thường niên về tình hình mua bán người năm 2026 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố xếp Việt Nam ở Nhóm 2 (Tier 2), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh phía Hoa Kỳ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác phòng, chống mua bán người, với nổi bật gần đây là việc ban hành, triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, cùng việc thi hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 hiệu quả, đồng bộ.

Các cơ quan chức năng đã tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người và xác định, hỗ trợ nạn nhân. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng góp phần vào nâng cao nhận thức người dân trước nguy cơ mua bán người liên quan đến các trung tâm lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp.

Ngày 8/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) giai đoạn 2026 - 2035 nhằm ứng phó với các vấn đề di cư nổi lên, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

Thời gian tới, trên tinh thần đó, Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác, trong đó có Hoa Kỳ, tăng cường trao đổi, đối thoại, đánh giá tích cực, toàn diện hơn nữa về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam, phù hợp trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững.