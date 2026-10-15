Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đánh giá khách quan về công tác phòng chống mua bán người

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Chiều ngày 15.10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến báo cáo thường niên về tình hình mua bán người năm 2026 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, trong đó Việt Nam tiếp tục được xếp vào Nhóm 2 - nhóm đang có những nỗ lực đáng kể trong phòng, chống mua bán người.

Việt Nam hoan nghênh phía Hoa Kỳ đã có đánh giá khách quan về những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác phòng, chống mua bán người. Một trong những nỗ lực nổi bật gần đây là việc ban hành và triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Việc thi hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 được triển khai hiệu quả, đồng bộ. Các cơ quan chức năng của Việt Nam tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người, xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Công tác truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt trong bối cảnh mua bán người vào trung tâm lừa đảo trực tuyến đang diễn biến phức tạp.

Theo Người Phát ngôn, vừa qua Việt Nam đã ban hành kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn, trật tự (GCM) theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8.8.2026 giai đoạn 2026 - 2035, nhằm ứng phó với những vấn đề di cư nổi lên, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

Trên tinh thần đó, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước và đối tác, trong đó có Hoa Kỳ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện, tích cực hơn nữa về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.