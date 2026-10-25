Việt Nam hoan nghênh Bỉ bỏ phiếu thông qua hiệp định EVIPA

Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tới thăm Nghị viện, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng và diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang tốt đẹp nhất từ trước đến nay, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Tại cuộc Hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Lãnh đạo Nghị viện Bỉ đặc biệt vui mừng thông báo Hạ viện Liên bang Bỉ đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU trong đêm 22/10, ngay trước thềm cuộc hội kiến; khẳng định đây là minh chứng sinh động cho dư địa và quyết tâm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và hoan nghênh Hạ viện Bỉ phê chuẩn EVIPA ngay trong chuyến thăm; tin rằng việc phê chuẩn EVIPA sẽ mở ra thêm nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa hai nước, nhất là doanh nghiệp hai nước./.