Việt Nam - Hoa Kỳ: Ưu tiên hợp tác 5 lĩnh vực trong giai đoạn tới

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 9 diễn ra vào sáng 14/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã khái quát 5 kết quả nổi bật trong hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn 3 năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời đưa ra 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại sự kiện.

5 kết quả nổi bật trong hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ

5 kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ được Phó Thủ tướng đưa ra, bao gồm: Thứ nhất, tăng cường đối thoại và củng cố niềm tin. Trao đổi cấp cao, hợp tác nghị viện và các cơ chế đối thoại tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xử lý khác biệt.

Thứ hai, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác. Hai bên đang tích cực hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng để hướng tới xây dựng khuôn khổ hợp tác ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao, tạo điều kiện cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư dài hạn.

Thứ ba, tăng cường liên kết cùng với dòng vốn đầu tư, thương mại hai chiều. Quan hệ kinh tế đang mở rộng từ trao đổi hàng hóa sang kết nối doanh nghiệp, liên kết sản xuất và chuỗi cung ứng. Đây là cơ sở để phát triển quan hệ đối tác dài hạn, gia tăng giá trị tại chỗ và kết nối doanh nghiệp hai nước vào chuỗi cung ứng của nhau.

Thứ tư, mở rộng hợp tác công nghệ, hợp tác bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, năng lượng sạch và đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo sự liên kết, tích hợp thế mạnh công nghệ của Hoa Kỳ với năng lực sản xuất và nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Thứ năm, gắn kết hợp tác song phương với khu vực và toàn cầu. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng gắn với các vấn đề sâu rộng hơn của khu vực và quốc tế, từ khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng đến hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương, góp phần mở rộng hợp tác và gắn kết lợi ích của hai nước với hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 9 diễn ra vào sáng 14/10 có sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực chống chịu của nền kinh tế, duy trì ổn định vĩ mô và vị thế là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn tại khu vực. Với vị trí chiến lược, mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp, thị trường phát triển năng động và lực lượng lao động dồi dào, Việt Nam mang đến nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 9 diễn ra vào sáng 14/10, tại Hà Nội.

5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Trong đó trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, dữ liệu, chuyển đổi năng lượng và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng đang làm thay đổi phương thức sản xuất, thương mại và cạnh tranh giữa các nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn từ 2026 đến 2031.

Trên tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, lấy kết quả làm thước đo, Chính phủ tập trung triển khai 3 định hướng lớn: Thứ nhất, hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định và dễ dự báo. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ các điểm nghẽn.

Chính phủ chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ; lấy hiệu quả thực tiễn và lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Từ điểm nghẽn về thể chế, sau khi đột phá, thể chế sẽ thành lợi thế cạnh tranh của môi trường doanh nghiệp.

Thứ hai, phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, nâng cao năng lực logistics, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển mạnh hạ tầng số và dữ liệu quốc gia không chỉ để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất mà còn để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và kết nối thị trường.

Thứ ba, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Coi đó là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong giai đoạn mới…

Trên cơ sở các định hướng đó, Việt Nam xác định 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới, bao gồm: Thứ nhất, công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu. Hai bên cần hướng tới hợp tác toàn diện từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, ứng dụng đến đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghệ.

Thứ hai, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh. Thúc đẩy đầu tư chất lượng cao vào năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng, công nghệ giảm phát thải, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Thứ ba, phát triển chuỗi cung ứng bền vững. Tăng cường liên kết sản xuất, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao năng lực logistics trên cơ sở hiệu quả cùng có lợi.

Thứ tư, tài chính, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Tạo điều kiện phát triển các mô hình tài chính mới, huy động nguồn lực dài hạn và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thứ năm, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của các ngành công nghệ mới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu và định hướng đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kêu gọi sự chung tay của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam cam kết đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, dễ dự báo và thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả và thực tiễn làm thước đo chính sách và hành động.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương phải hành động quyết liệt hơn nữa, cam kết đi đôi với hành động để lấy kết quả làm thước đo và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá. Chính phủ Việt Nam coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc: Việt Nam coi những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp chính là những điểm mà Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, các địa phương Việt Nam phải tập trung giải quyết sớm trong thời gian tới.