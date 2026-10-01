Việt Nam-Hoa Kỳ tiến tới Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 1/10, tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Đó là thông tin Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 1/10, tại Hà Nội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết ngày 21/9, tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như sự thịnh vượng chung của thế giới.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ, cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất.

Cũng tại họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời báo chí về nội dung truyền thông quốc tế đưa tin Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật vào tháng 10.

Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho hay trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên EU về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về thuế.

Các cơ chế, chính sách của Việt Nam theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, những trao đổi giữa hai bên sẽ giúp phía châu Âu có đánh giá khách quan, toàn diện hơn và phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì sự phát triển, thịnh vượng chung./.