Việt Nam - Hoa Kỳ tiến rất gần thỏa thuận Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). Ảnh: TTXVN

Sáng 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng đại diện Thương mại Mỹ (USTR).

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và mong muốn cùng chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước, trực tiếp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy thực chất các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ phía Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước.

Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng đại diện Thương mại Mỹ, đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Đại sứ cho rằng hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng; đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng.

Trưởng đại diện Thương mại Mỹ cho rằng khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước.

Sau khi nghe Trưởng đại diện Thương mại Mỹ báo cáo về diễn biến tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng cũng như một số vấn đề kinh tế, thương mại mà Mỹ quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Mỹ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo mục 301 đạo luật Thương mại 1974 của Mỹ.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa quốc hội hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng ngày cũng đã có buổi tiếp nhóm hạ nghị sĩ Mỹ do ông Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, dẫn đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Mỹ về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhóm hạ nghị sĩ Mỹ, do hạ nghị sĩ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ dẫn đầu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị quốc hội Mỹ ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng - an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Hạ nghị sĩ Meeks khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và hợp tác nghị viện, muốn thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa quốc hội hai nước, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Ông nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ủng hộ duy trì đà phát triển quan hệ và phát huy vai trò của quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương.

Phía Mỹ đánh giá cao Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng hành cùng Việt Nam triển khai Chiến dịch 500 ngày và đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất thông tin, mất tích trong chiến tranh.

* Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác, phát huy vai trò trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lên khuôn khổ đối tác mới, tạo xung lực cho hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TTXVN

Hai bên cùng hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỷ USD thông qua Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau, hạn chế rào cản thương mại, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chiến lược, tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác như thực phẩm Halal, khoa học, công nghệ, logistics và hợp tác địa phương.

Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.