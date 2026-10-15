Việt Nam – Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Ngày 15/10/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã tiếp bà Kelly Coldiron, Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ phụ trách châu Á, kiêm Quyền Giám đốc Điều hành Chương trình SelectUSA, nhân dịp bà thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bà Kelly Coldiron đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam cho APEC 2027. Ảnh minh hoạ: Huy Hùng - TTXVN

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Thứ trưởng đánh giá cao vai trò của Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và triển khai các định hướng hợp tác của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thứ trưởng đánh giá cao việc hai bên tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 9, tạo điều kiện tăng cường kết nối, trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn và mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Khẳng định Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp, Thứ trưởng hoan nghênh doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và đổi mới sáng tạo; đề nghị thúc đẩy hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và hạ tầng số, gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Kelly Coldiron đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; cho biết chuyến thăm nhằm tăng cường trao đổi, tìm hiểu các cơ hội hợp tác và những vấn đề doanh nghiệp quan tâm. Bà bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Việt Nam thúc đẩy hợp tác thương mại, kinh tế số và tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp hai nước.

Trao đổi về Chương trình SelectUSA, bà Kelly Coldiron giới thiệu các hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu thị trường, kết nối với chính quyền các bang và đối tác Hoa Kỳ; mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia chương trình.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao vai trò của SelectUSA, đề nghị tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các cơ hội và triển khai những dự án đầu tư khả thi, hiệu quả tại Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều.

Về hợp tác trong Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ các ưu tiên và công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 của Việt Nam; mong muốn Hoa Kỳ tham gia tích cực, đóng góp thực chất vào thành công của năm đăng cai. Thứ trưởng đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ khuyến khích các doanh nghiệp hàng đầu tham gia các hoạt động APEC 2027, đóng góp sáng kiến về thương mại, đầu tư, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Bà Kelly Coldiron đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam cho APEC 2027; bày tỏ mong muốn trao đổi về các lĩnh vực hai bên có thể phối hợp, phát huy sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, kết nối kinh tế và thịnh vượng của khu vực.