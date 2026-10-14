Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tham dự và chỉ đạo Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2026. Ảnh: Đỗ Hương

Với chủ đề “Kỷ nguyên tăng trưởng mới: Đưa quan hệ Đối tác Kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu”, hội nghị do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), AmCham Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ (U.S. Chamber of Commerce) đồng tổ chức, thu hút hơn 250 đại diện cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 157,83 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Hai nước cũng tiếp tục triển khai tầm nhìn phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt được những kết quả nổi bật trên các phương diện, bao gồm tăng cường đối thoại và củng cố niềm tin, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác, thúc đẩy liên kết kinh tế, mở rộng hợp tác công nghệ và gắn kết hợp tác song phương với khu vực, toàn cầu.

Trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng xác định 5 nhóm lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; năng lượng sạch và chuyển đổi xanh; phát triển chuỗi cung ứng bền vững; tài chính, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng mong muốn hợp tác kinh tế giữa hai nước không chỉ dừng lại ở trao đổi thương mại mà còn mở rộng kết nối trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất và chuỗi cung ứng.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đỗ Hương

“Trong một thế giới nhiều biến động, niềm tin là nền tảng, hợp tác là động lực, đổi mới là tương lai. Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bền vững hơn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề cập đến giai đoạn tiếp theo của quan hệ đối tác kinh tế song phương, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks khẳng định các doanh nghiệp Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Theo Đại sứ, doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn tiếp cận những cơ hội mới tại Việt Nam, song quyết định đầu tư phụ thuộc nhiều vào môi trường pháp lý thuận lợi. Niềm tin của nhà đầu tư cần được xây dựng trên các quy định rõ ràng, có tính dự báo và được hình thành thông qua tham vấn với những đối tượng trực tiếp thực hiện.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh nhận định vị trí thứ 11 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam chưa phản ánh hết tiềm lực của doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ mang đến nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến mà còn góp phần mở rộng kết nối chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Vinh khẳng định VCCI sẽ tiếp tục phối hợp với AmCham Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại phát triển thực chất, cân bằng và bền vững.

Ông Mark Gillin, Chủ tịch Ban Lãnh đạo Quốc gia AmCham Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Đỗ Hương

Chia sẻ với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ông Mark Gillin, Chủ tịch Ban Lãnh đạo Quốc gia AmCham Việt Nam, cho biết giai đoạn tiếp theo của quan hệ kinh tế hai nước sẽ phụ thuộc nhiều vào hiệu quả triển khai các cam kết.

“Cơ hội đã rất rõ ràng. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư, mở rộng hoạt động và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam”, ông Mark Gillin nhấn mạnh, đồng thời cho rằng việc hiện thực hóa những cơ hội này đòi hỏi chính sách ổn định, dễ dự đoán, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, khả năng tiếp cận năng lượng và nguồn nhân lực, cũng như sự nhất quán trong thực thi các cam kết quan trọng.

Đồng quan điểm, ông John Goyer, Phó Chủ tịch phụ trách Đông Nam Á và châu Đại Dương của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nhận định Việt Nam ngày càng trở thành đối tác quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và giữ vai trò then chốt trong giai đoạn hợp tác tiếp theo của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á.

Tại hội nghị, các diễn giả cũng tập trung thảo luận 3 định hướng chính, gồm kinh tế số và làn sóng đổi mới; thúc đẩy động lực tăng trưởng kinh tế; cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong sản xuất, đầu tư và tăng trưởng.