Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Michael G. DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Nam Á và Thái Bình Dương. (Ảnh: Kiều Trinh)

Chiều 4/11 theo giờ địa phương (sáng 5/11 giờ Việt Nam), tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến ông Michael G. DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Tại cuộc hội kiến, hai bên trao đổi về tình hình quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng và các lĩnh vực cùng quan tâm; trong đó nhấn mạnh vai trò của hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong củng cố lòng tin, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực được Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm. Việc hai nước hợp tác hiệu quả không chỉ góp phần hàn gắn những hậu quả chiến tranh mà còn tạo nền tảng củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác trong tương lai.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề cập việc hai nước ký kết Thỏa thuận Dự án phạm vi hạn chế của Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, ngày 23/9/2026 tại Hà Nội.

Đây là cơ sở để Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam mở rộng phạm vi dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải nặng chất da cam, đồng thời hiện thực hóa cam kết bổ sung 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, phấn đấu hoàn thành trước năm 2031, góp phần bảo đảm môi trường sống an toàn cho người dân.

Về lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu quốc gia cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ vào năm 2045.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt quân nhân mất tích trong chiến tranh. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao việc Hoa Kỳ cung cấp nhiều thông tin, dữ liệu và kỷ vật chiến tranh cho Việt Nam, qua đó thể hiện cam kết tiếp tục tham gia, đóng góp vào “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” của Chính phủ Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng thông báo Việt Nam đã trao trả các kỷ vật liên quan đến Trại Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tại Đà Nẵng, tiếp tục thể hiện thiện chí và tinh thần hợp tác giữa hai nước.

Bên cạnh hợp tác quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ mong muốn hai bên sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng; đề nghị Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1 và D3.

Về phần mình, ông Michael G. DeSombre đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực của Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh và xác định danh tính quân nhân mất tích.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, thúc đẩy triển khai các nội dung theo những thỏa thuận đã thống nhất, qua đó góp phần củng cố lòng tin và tạo động lực mới cho quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ.

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là một trong những lĩnh vực có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn đọng từ quá khứ, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và bền vững./.