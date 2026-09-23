Việt Nam - Hoa Kỳ: Thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Chiều 23/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 701, tiếp xã giao bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Sau buổi tiếp, hai bên ký Thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế (LSPA) đối với hai dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tiếp xã giao bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Hướng tới giải quyết dứt điểm ô nhiễm dioxin trước năm 2031

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là nền tảng quan trọng trong quan hệ hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao việc hai bên ký "Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh" tháng 10/2025. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nhân văn này.

Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng sự phối hợp của Hoa Kỳ trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân của cả hai bên và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích (MIA).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị phía Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu, kỷ vật của bộ đội Việt Nam, góp phần đẩy nhanh "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng, việc ký kết Thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế của 02 dự án "Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa" và "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam" giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ tạo điều kiện để Hoa Kỳ hiện thực hóa cam kết nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm dioxin tại đây trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Đây cũng là cơ sở để hai bên mở rộng phạm vi các địa phương và đối tượng được thụ hưởng chương trình hỗ trợ người khuyết tật, giúp xoa dịu nỗi đau da cam ở Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mời Đại sứ trực tiếp khảo sát các chương trình, dự án đang triển khai để đánh giá tiến độ và đề ra lộ trình thúc đẩy; cùng với đó, đề nghị Đại sứ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy các nội dung hợp tác quốc phòng giữa hai nước đạt kết quả thực chất.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng hoan nghênh lãnh đạo và doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tham dự, trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, tổ chức tại Hà Nội tháng 12/2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam tại buổi tiếp.

Hân hạnh được cùng Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ký Thoả thuận dự án phạm vi hạn chế của Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hoà và Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun (rải), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh, buổi làm việc và ký kết 02 thoả thuận nêu trên một lần nữa khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với việc khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Đại sứ Jennifer Wicks nhấn mạnh, khắc phục hậu quả sau chiến tranh là một trong những trọng tâm hợp tác giữa hai nước, tạo cơ hội để hai bên tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Đại sứ mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được thống nhất, hiện thực hoá cam kết khắc phục hậu quả sau chiến tranh của Hoa Kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam trao quà lưu niệm.

Hai thỏa thuận cụ thể hóa Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, ký ngày 31/10/2025, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.