Việt Nam - Hoa Kỳ: Thúc đẩy hợp tác, hướng tới trở thành đối tác công nghiệp tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Thúc đẩy hợp tác công nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ, hướng tới những giá trị lâu dài

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, chia sẻ tại Phiên thảo luận 3 với chủ đề “Cam kết đồng hành cùng Việt Nam: Sản xuất, đầu tư và tăng trưởng” tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam 2026 diễn ra ngày 14/10/2026 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Nam Bình nhấn mạnh, để trở thành một mắt xích đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam không chỉ cần nâng cao năng lực sản xuất mà còn phải chú trọng chất lượng sản phẩm, năng lực công nghệ, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Nam Bình cho biết, Việt Nam mong muốn trở thành một đối tác công nghiệp có năng lực, có trách nhiệm và đáng tin cậy để doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác lâu dài

Theo Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Việt Nam xác định công nghiệp chế biến, chế tạo là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Trong giai đoạn tới, định hướng phát triển sẽ chú trọng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu và từng bước tham gia sâu hơn vào các công đoạn có hàm lượng công nghệ cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với công nghiệp bán dẫn, Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 với lộ trình phát triển nguồn nhân lực, hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm thử, phù hợp với điều kiện và lợi thế của Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong phát triển hệ sinh thái công nghệ và sản xuất tại Việt Nam, Phó Cục trưởng Đỗ Nam Bình cho rằng tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao.

Trong đó, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác trên 03 phương diện trọng tâm: phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và đổi mới công nghệ; phát triển các doanh nghiệp cung ứng vật liệu, linh kiện, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp điện tử và bán dẫn; đồng thời tăng cường kết nối giữa các tập đoàn Hoa Kỳ với doanh nghiệp Việt Nam thông qua hợp tác sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và phát triển chuỗi cung ứng.

Ông Bình nhấn mạnh, hợp tác công nghiệp giữa hai nước cần hướng tới những giá trị lâu dài, không chỉ tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghiệp và giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam. Về phía Việt Nam, Chính phủ tiếp tục chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ổn định, minh bạch và thuận lợi, phù hợp với các quy định pháp luật và cam kết quốc tế, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác lâu dài.

“Việt Nam mong muốn không chỉ là một địa điểm sản xuất, mà là một đối tác công nghiệp có năng lực, có trách nhiệm và đáng tin cậy để doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác lâu dài”, Phó Cục trưởng Đỗ Nam Bình khẳng định.

Xây dựng chuỗi cung ứng đáng tin cậy từ năng lực thực chất của doanh nghiệp

Bên cạnh mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất và phát triển công nghiệp công nghệ cao, yêu cầu về tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ sở hữu trí tuệ cũng là những nội dung được quan tâm tại phiên thảo luận.

Phó Cục trưởng Đỗ Nam Bình đã tham gia Phiên thảo luận 3 với chủ đề “Cam kết đồng hành cùng Việt Nam: Sản xuất, đầu tư và tăng trưởng”.

Trả lời câu hỏi về việc thúc đẩy đồng thời mục tiêu phát triển công nghiệp bán dẫn, chế tạo tiên tiến và bảo đảm tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng, Phó Cục trưởng Đỗ Nam Bình cho rằng đây không phải là hai mục tiêu tách biệt mà cần được thực hiện đồng thời. Theo đó, đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, bên cạnh môi trường đầu tư thuận lợi và năng lực sản xuất, những yếu tố như tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc, bảo hộ sở hữu trí tuệ và sự ổn định của chuỗi cung ứng... mang ý nghĩa quan trọng đối với các quyết định đầu tư dài hạn. Đây cũng là những yếu tố mà Việt Nam coi trọng trong quá trình phát triển công nghiệp.

Từ góc độ phát triển công nghiệp, Việt Nam tập trung vào ba định hướng. Trước hết là nâng cao năng lực thực chất của doanh nghiệp sản xuất, bao gồm năng lực công nghệ, quản trị chất lượng, quản lý nguyên vật liệu và khả năng cung cấp thông tin cần thiết về quá trình sản xuất, nguồn gốc sản phẩm theo các yêu cầu pháp luật và thỏa thuận hợp pháp với đối tác. Cùng với đó, khuyến khích doanh nghiệp tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn quản lý và hệ thống truy xuất nguồn gốc phù hợp, qua đó nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và khả năng tham gia các chuỗi cung ứng quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục chú trọng hoàn thiện môi trường chính sách, nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, trong đó có các quy định về sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa, lao động và những nghĩa vụ pháp lý có liên quan.

Phó Cục trưởng cũng đánh giá cao kinh nghiệm của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong quản trị chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng và bảo vệ công nghệ, coi đây là những lĩnh vực mà doanh nghiệp hai nước có thể tăng cường trao đổi và hợp tác một cách thiết thực. Đặc biệt, thay vì chỉ coi các yêu cầu về minh bạch và tuân thủ là những thủ tục cần đáp ứng, Việt Nam hướng tới gắn các yêu cầu này với quá trình nâng cao năng lực quản trị và sản xuất thực chất của doanh nghiệp.

“Đối với Việt Nam, một chuỗi cung ứng đáng tin cậy phải được xây dựng từ những doanh nghiệp có năng lực sản xuất thực chất, quản trị tốt và tuân thủ pháp luật”, Phó Cục trưởng Đỗ Nam Bình nhấn mạnh. Đây cũng là định hướng mà Việt Nam đang thúc đẩy nhằm tạo nền tảng cho doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ xây dựng quan hệ hợp tác ổn định, bền vững và cùng có lợi.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam 2026 thu hút hơn 200 đại diện cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước

Trong khuôn khổ phiên thảo luận, đại diện các doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc tế cũng trao đổi về những yếu tố giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư dài hạn, trong đó có môi trường chính sách ổn định, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực của các doanh nghiệp trong nước.

Thông qua trao đổi giữa đại diện cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất và các nhà đầu tư quốc tế, phiên thảo luận góp phần làm rõ những cơ hội hợp tác và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển công nghiệp mới của Việt Nam. Trong đó, nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp, phát triển công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, đáng tin cậy tiếp tục là những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư chất lượng cao, nâng cao giá trị gia tăng và củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam 2026 do AmCham Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ đồng tổ chức với chủ đề “Kỷ nguyên tăng trưởng mới: Đưa quan hệ Đối tác Kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu” cùng sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước nhằm tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.