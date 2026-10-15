Việt Nam – Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác đầu tư, tăng cường đối thoại chính sách

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, chiều 15/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chủ trì buổi tiếp và làm việc với bà Kelly Coldiron – Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ phụ trách khu vực châu Á kiêm Quyền Giám đốc Điều hành Chương trình SelectUSA, cùng đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tại buổi làm việc. Ảnh: MOF

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chia sẻ, vừa qua trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và chương trình làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Đại học Columbia, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã trực tiếp tiến hành chuỗi hoạt động đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư sâu rộng với các tập đoàn và định chế tài chính lớn của Hoa Kỳ. Hiện, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, địa phương đang tích cực triển khai kết quả thực chất đạt được sau các chuyến công tác.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của cá nhân bà Kelly Coldiron và Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương giữa hai quốc gia, đặc biệt, trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Hoa Kỳ là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng năng động và có năng lực vươn ra toàn cầu. Hiện nay, Việt Nam có 281 dự án đầu tư sang Hoa Kỳ, tổng vốn là 1,5 tỷ USD trong các lĩnh vực công nghệ cao, chế biến chế tạo, bất động sản và thương mại, dịch vụ.

Về khuôn khổ pháp lý và quản lý dòng vốn đầu tư ra nước ngoài, Việt Nam luôn tạo hành lang pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, được quy định đồng bộ bởi Luật Đầu tư năm 2025 và các văn bản hướng dẫn. Quy trình chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và mở tài khoản vốn được các ngân hàng thương mại Việt Nam thực hiện thông suốt, tuân thủ đúng quy định quản lý ngoại hối và chuẩn mực quốc tế.

Về các vấn đề về thuế, hải quan mà doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm, Bộ Tài chính khẳng định luôn lắng nghe, chủ động tháo gỡ khó khăn và thực thi chính sách công bằng, minh bạch, phù hợp với pháp luật Việt Nam cũng như chuẩn mực quốc tế.

“Bộ Tài chính Việt Nam luôn coi trọng tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và cam kết duy trì môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ kinh doanh lâu dài, thành công tại Việt Nam”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MOF

Về phía Hoa Kỳ, bà Kelly Coldiron đánh giá cao nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam. Bà Kelly Coldiron khẳng định Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Chương trình SelectUSA sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy đầu tư song phương, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường Hoa Kỳ và phối hợp chặt chẽ trong các chương trình đối thoại chính sách.

Đại diện hai bên cho rằng, buổi làm việc hôm nay là cơ hội có ý nghĩa để hai bên rà soát các cơ hội hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều, chia sẻ về chương trình SelectUSA; đồng thời, trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các nội dung liên quan đến chính sách thuế, hải quan mà cộng đồng doanh nghiệp hai nước quan tâm.

Kết thúc buổi tiếp, trên cơ sở đề xuất của phía Hoa Kỳ, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết Bộ Tài chính sẵn sàng thiết lập kênh liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán Hoa Kỳ và giao Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại làm đầu mối phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để cụ thể hóa các nội dung hợp tác.