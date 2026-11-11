Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác thương mại nông nghiệp

Cuộc làm việc song phương giữa lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: mae.gov.vn/Kiều Chi

Trong khuôn khổ các cam kết thương mại đã thiết lập trong giai đoạn 2025-2027, Việt Nam đã khuyến khích doanh nghiệp nghiêm túc triển khai các thỏa thuận mua hàng với đối tác Hoa Kỳ với tổng trị giá khoảng 3 tỷ USD.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc song phương giữa Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp với Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) Stephen Vaden ngày 10/11, nhân dịp phái đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp lớn nhất của Hoa Kỳ tới Việt Nam.

ĐỘT PHÁ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HOA KỲ

Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp thông tin tại cuộc họp, tới thời điểm này, toàn bộ các thỏa thuận đã được thực hiện vượt xa giá trị đã cam kết. Chỉ riêng 6 tháng cuối năm 2025, tổng kim ngạch nhập khẩu những sản phẩm thuộc danh mục đã ký biên bản ghi nhớ đạt khoảng 2,1 tỷ USD. 9 tháng đầu năm 2026, giá trị mua hàng đạt khoảng 2,8 tỷ USD, trong đó khoảng 2,5 tỷ USD là các mặt hàng có cam kết, gồm sữa và sản phẩm từ sữa, sản phẩm chăn nuôi, rau quả, ngô, đậu tương, thức ăn chăn nuôi và gỗ nguyên liệu.

Bên cạnh việc thúc đẩy nhập khẩu, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp đề nghị phía Hoa Kỳ quan tâm tháo gỡ một số vướng mắc trong tiếp cận thị trường đối với chanh leo, sớm chấp thuận biện pháp xử lý hơi nước nóng đối với trái cây tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể nhằm cân bằng cán cân thương mại song phương, Thứ trưởng Thường trực USDA Stephen Vaden cũng cho biết trong bối cảnh đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, phía Hoa Kỳ đã đề nghị Việt Nam tăng thêm 1 tỷ USD kim ngạch nhập khẩu hàng hóa mỗi năm. Thực tế, chỉ sau 10 tháng năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 3,6 tỷ USD, chưa kể khoảng 1,4 tỷ USD bông nhập khẩu.

Đồng thời đánh giá cao quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai nước, Thứ trưởng Stephen Vaden cho rằng nông sản của Việt Nam và Hoa Kỳ đều có người tiêu dùng mỗi nước ưa chuộng. "Phái đoàn lần này có sự tham gia đông đảo của các nhà sản xuất nông sản đặc sản, trái cây và rau quả, trong đó có nhiều doanh nghiệp đến từ bang California," ông nói. "Sự hiện diện của các doanh nghiệp cho thấy Hoa Kỳ mong muốn mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng thực chất hơn."

THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đề cập tới việc tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ. "Đây có thể trở thành một trụ cột mới," Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh. "Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực giống cây trồng, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nông nghiệp chính xác và chuyển đổi số."

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị hai bên nghiên cứu triển khai các chương trình hợp tác, chuyển giao công nghệ về giống cây trồng có khả năng kháng bệnh, chịu hạn và chịu mặn, phù hợp với yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu,

Phản hồi đề xuất này, Thứ trưởng Stephen Vaden khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác để Việt Nam tiếp cận công nghệ sinh học. Ông đánh giá cao việc Việt Nam quan tâm ứng dụng cơ sở khoa học trong quản lý và sản xuất nông nghiệp, đồng thời hoan nghênh chủ trương tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đưa hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tới Việt Nam.

Ông cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục phối hợp với Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học đối với công nghệ sinh học, qua đó góp phần mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ nông nghiệp hiện đại.

Về an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Stephen Vaden đề cập đến những điểm tương đồng trong chương trình công tác của hai Bộ, đặc biệt là kiểm soát vi khuẩn Salmonella và các yêu cầu xét nghiệm DNA tồn dư trong sản phẩm nhập khẩu. Phía Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục trao đổi với Việt Nam về các quy định liên quan đến Salmonella và xét nghiệm DNA tồn dư, nhằm hạn chế tình trạng các lô hàng bị từ chối khi xuất khẩu, đồng thời vẫn bảo đảm trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Hiện USDA đang xây dựng một khuôn khổ mới về ngưỡng đánh giá rủi ro đối với Salmonella, hướng tới cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo thuận lợi cho thương mại.

"Hoa Kỳ mong muốn phối hợp với cơ quan chuyên môn Việt Nam để trao đổi, rà soát các yêu cầu kỹ thuật, tránh phát sinh gián đoạn không cần thiết trong lưu thông hàng hóa," Thứ trưởng Stephen Vaden nhấn mạnh. "Bảo đảm người tiêu dùng Việt Nam và Hoa Kỳ được tiếp cận với thực phẩm an toàn, đồng thời các quy định quản lý không trở thành rào cản không cần thiết đối với hoạt động thương mại".