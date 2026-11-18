Từ ngày 17-19/11, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Phòng, chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) tổ chức Hội thảo tập huấn về xu hướng mới của ma túy tổng hợp.

Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thảo.

Tham dự hội thảo có Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh; ông Jim Long, Tùy viên Cơ quan Phòng, chống ma túy Hoa Kỳ tại Hà Nội; các chuyên gia, giảng viên DEA cùng đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Viện Khoa học hình sự, Cục Hải quan và Công an các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu nhấn mạnh, tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng của ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới và hoạt động chuyển hướng bất hợp pháp tiền chất, hóa chất phục vụ sản xuất ma túy.

Bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Các tổ chức tội phạm ngày càng lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng và các phương thức vận chuyển, thanh toán hiện đại để thực hiện hành vi phạm tội. Đại tá Hoàng Tâm Hiếu đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cơ quan Phòng, chống ma túy Hoa Kỳ, nhất là trong trao đổi thông tin, phối hợp điều tra và đào tạo, nâng cao năng lực; đồng thời khẳng định hội thảo là hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phát biểu tại hội thảo, bà Melissa A. Brown nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong ứng phó với các mối đe dọa từ tội phạm ma túy xuyên quốc gia, đặc biệt là ma túy tổng hợp và fentanyl.

Bà Melissa A. Brown đề cao vai trò của việc tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, kiểm soát tiền chất và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực trong phòng, chống ma túy.

Các đại biểu dự hội thảo.

Trong quá trình hội thảo diễn ra, các chuyên gia Cơ quan Phòng, chống ma túy Hoa Kỳ tập trung trao đổi về xu hướng ma túy tổng hợp và tiền chất trong khu vực; phương thức chuyển hướng bất hợp pháp hóa chất; nhận diện phòng thí nghiệm sản xuất ma túy; các biện pháp bảo đảm an toàn khi xử lý hóa chất nguy hiểm và kinh nghiệm điều tra, phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy.

Hội thảo góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, đồng thời tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.