Việt Nam-Hoa Kỳ mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực cho nền kinh tế số

Lễ kỷ niệm Chương trình NeoTECH EnglishWorks! do Trường đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện. (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam)

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks đã khởi động chương trình NeoTECH EnglishWorks!, do Trường đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện. Chương trình triển khai tại 10 trường đại học Việt Nam, tập trung nâng cao kỹ năng tiếng Anh thực tiễn cho sinh viên và giảng viên trong môi trường công nghệ cao.

Theo Đại sứ Jennifer Wicks, với sinh viên các ngành kỹ thuật, năng lực tiếng Anh giúp tiếp cận thông tin, mạng lưới chuyên môn và cơ hội nghề nghiệp. Việc tăng cường đào tạo tiếng Anh vì vậy không chỉ phục vụ nhu cầu học tập mà còn góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ.

Hợp tác đào tạo tiếng Anh giữa hai nước được triển khai qua nhiều chương trình như: Chương trình Tiếng Anh Access, Hội nghị quốc tế VietTESOL, các hoạt động American English...

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks (giữa) khởi động chương trình NeoTECH EnglishWorks! do Trường đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện. (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam)

Cùng với tiếng Anh, hợp tác giáo dục đang mở rộng sang những lĩnh vực gắn với chuyển đổi số và công nghệ mới.

Các nội dung được giới thiệu tập trung vào đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học số và hợp tác quốc tế về siêu trí tuệ (SI). Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 900 đại biểu đăng ký tham dự hội nghị, trong đó khoảng 400 đại biểu tham dự các phiên về giáo dục đại học.

Trong hai ngày 8 và 9/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị quốc tế về Hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục (IECEE) tại Hà Nội.

Các trường đại học Hoa Kỳ tham gia gồm Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst, Đại học Massachusetts Lowell, Viện Công nghệ Georgia, Đại học Nebraska Omaha và Đại học Bang Oklahoma. Một số doanh nghiệp công nghệ và giáo dục Hoa Kỳ cũng tham gia giới thiệu giải pháp, kinh nghiệm và chương trình hợp tác.

Việt Nam - Hoa Kỳ mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực giáo dục. (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam)

Dự kiến cuối năm nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ đưa đại diện của ba cơ sở giáo dục Hoa Kỳ đến Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo về siêu trí tuệ ở bậc đại học và sau đại học.

Những hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới giáo dục đại học, đồng thời đặt yêu cầu mới đối với chất lượng nguồn nhân lực. Không chỉ kiến thức chuyên môn, người lao động ngày càng cần năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng thích ứng với những công nghệ mới.

Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, việc mở rộng hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực được kỳ vọng tạo thêm nền tảng cho hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.