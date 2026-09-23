Việt Nam - Hoa Kỳ ký thoả thuận các dự án hợp tác về xử lý ô nhiễm dioxin và cải thiện đời sống của người khuyết tật

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 701 và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks ký kết Thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế của dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Lễ ký kết thỏa thuận do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 701 và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks.

Hai dự án được ký kết tại buổi lễ gồm: Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa và Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam và các tỉnh trọng điểm khác.

Việc ký kết 2 văn bản hôm nay thể hiện tinh thần trách nhiệm mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã cam kết trong “Bản ghi nhớ đã được ký ngày 31/10/2025 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tăng cường khắc phục hậu quả chiến tranh”; đồng thời nhằm hiện thực hóa các cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong “Tuyên bố chung năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chức năng 2 nước đã phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin đối với con người và môi trường và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, có ý nghĩa quan trọng, được Lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là nền tảng, điểm sáng trong hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Từ năm 2019 đến nay, hai bên đã cùng thực hiện xử lý ô nhiễm dioxin lớn nhất Việt Nam tại sân bay Biên Hòa với kết quả hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc cần thực hiện; đồng thời, thực hiện các hoạt động hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của hơn 40.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật tại 6 tỉnh bị phun rải nặng chất da cam/ dioxin.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, thời gian tới công tác khắc phục hậu quả chiến tranh do chất độc hóa học/dioxin còn rất nhiều công việc cấp bách cần thực hiện, cần phải huy động nguồn vốn lớn, lựa chọn trang thiết bị, công nghệ mới tiên tiến, hiện đại.

Với trách nhiệm là Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 701, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng, Văn phòng 701, cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam để cùng phía Hoa Kỳ tổ chức thực hiện thành công 2 dự án trọng điểm hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Việc ký kết 2 văn bản nhằm hiện thực hóa các cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Từ phía Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks chia sẻ, kể từ sau khi bà đến Việt Nam và tham gia một số hoạt động liên quan đến giải quyết hậu quả chiến tranh, bà vô cùng ấn tượng với những bước phát triển to lớn trong công tác giải quyết các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong những năm vừa qua .

Nhìn lại quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ qua, bà Jennifer Wicks bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ này - mối quan hệ song phương khởi đầu bởi cam kết chung của hai bên đối với công tác tìm kiếm quân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh và rà phá bom mìn.

Những chương trình này sau đó đã được mở rộng bao gồm xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa và công tác hỗ trợ cải thiện cuộc sống của người khuyết tật bất kể vì nguyên nhân gì đang cư trú tại những nơi bị phun rải chất độc da cam.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks phát biểu tại buổi lễ.

“Và cùng nhau, những chương trình này đã tạo nên một nền tảng mang ý nghĩa quan trọng cho mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam và cho phép chúng ta đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới và phát triển sang những lĩnh vực mới vượt ra ngoài các chương trình liên quan đến giải quyết hậu quả chiến tranh”, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh.

Đại sứ Jennifer Wicks cho rằng, hai thỏa thuận được ký kết ngày hôm nay là minh chứng cho cam kết chung của Việt Nam và Hoa Kỳ đối với những dự án này và đối với một tương lai chung tươi sáng hơn nữa.

“Hoa Kỳ rất cảm kích và biết ơn sự hợp tác, phối hợp của Việt Nam và vui mừng vì vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong công tác giải quyết các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh. Đồng thời, chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ Chiến dịch 500 ngày đêm nhằm tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt các quân nhân Việt Nam đã ngã xuống”, bà Jennifer Wicks nói.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng chia sẻ niềm vui, sự khích lệ khi quan hệ hai bên tiếp tục phát triển, đặc biệt là việc Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp công nghệ phân tích ADN hiện đại và các thông tin lưu trữ để giúp Việt Nam xác định danh tính hài cốt người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Bà Jennifer Wicks khẳng định, việc ký thỏa thuận là cam kết đối với các dự án mang lại các kết quả thực tiễn và ý nghĩa cho các cộng đồng trên khắp Việt Nam và mong muốn, quan hệ 2 nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy khi cả hai bên cùng thực hiện những thỏa thuận được ký kết ngày hôm nay.