Việt Nam - Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận thực hiện các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chủ trì lễ ký kết.

Quang cảnh lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ vui mừng khi thay mặt Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 cùng với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chủ trì lễ ký kết hai văn bản thỏa thuận bảo đảm vốn ODA không hoàn lại, để tiếp tục thực hiện hai dự án trọng điểm hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả chiến tranh, gồm: Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Đại sứ Jennifer Wicks tại lễ ký kết.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, với việc ký kết hai văn bản thỏa thuận, Hoa Kỳ đã bổ sung và nâng số vốn ODA không hoàn lại cho dự án tại Biên Hòa lên 430 triệu USD và 156 triệu USD cho dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật đang triển khai ở 6 tỉnh, thành phố (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đồng Nai), bổ sung hai tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi và từng bước mở rộng tới các tỉnh trọng điểm khác. Để bảo đảm nguồn vốn đối ứng, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phê duyệt điều chỉnh nâng vốn đối ứng lên 353 tỷ đồng. Bộ Quốc phòng cam kết bảo đảm đủ nguồn vốn đối ứng để hoàn thành các dự án.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định việc ký kết hai văn bản có ý nghĩa rất thiết thực.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, việc ký kết hai văn bản này có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm mà Việt Nam và Hoa Kỳ đã cam kết trong Bản ghi nhớ được ký ngày 31-10-2025 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tăng cường khắc phục hậu quả chiến tranh; hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đại sứ Jennifer Wicks cho rằng khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những trọng tâm hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định, khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những trọng tâm hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, tạo cơ hội để hai bên tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Đại sứ Jennifer Wicks mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được thống nhất, nhằm hiện thực hóa cam kết khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam và Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin đối với con người, môi trường và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, có ý nghĩa quan trọng, được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là nền tảng, điểm sáng trong hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ.

Từ năm 2019 đến nay, hai bên đã cùng thực hiện xử lý khu vực ô nhiễm dioxin lớn nhất Việt Nam tại sân bay Biên Hòa với kết quả đáng khích lệ, hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc cần thực hiện. Hai bên cũng phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của hơn 40.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật tại 6 tỉnh bị phun rải nặng chất da cam/dioxin.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tiếp xã giao Đại sứ Jennifer Wicks.

Tuy nhiên, khắc phục hậu quả chiến tranh do chất độc hóa học/dioxin còn rất nhiều công việc cấp bách cần thực hiện, cần huy động nguồn vốn lớn, lựa chọn trang thiết bị, công nghệ mới tiên tiến, hiện đại, để có thể hoàn thành Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa đúng tiến độ vào năm 2031; thực hiện sớm nhất việc hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng sống đối với các nạn nhân chất độc hóa học/dioxin tại hai tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi và mở rộng ra các tỉnh trọng điểm khác.

Do vậy, việc ký kết hai văn bản thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam và Hoa Kỳ đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đóng góp tích cực cho việc củng cố quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

* Trước lễ ký kết, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã tiếp xã giao Đại sứ Jennifer Wicks.