Việt Nam - Hoa Kỳ: Khắc phục hậu quả chiến tranh là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc phòng

Thông tin từ Bộ Quốc phòng, nhân dịp cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ John Noh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xã giao Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ John Noh.

Tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng được gặp Đại tướng Phan Văn Giang, ông John Noh nhấn mạnh, Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA), ông John Noh khẳng định, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, coi khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc phòng song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao lãnh đạo Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phối hợp tổ chức sự kiện “Sáng kiến Tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam” trong khuôn khổ chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, qua đó khẳng định cam kết tham gia, đóng góp hơn nữa của Hoa Kỳ đối với Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam.

Đồng thời khẳng định, Việt Nam mong muốn phát triển hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung đã thống nhất, tập trung vào: hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân của cả Hoa Kỳ và Việt Nam; dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải nặng chất da cam; dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa; đối thoại chính sách quốc phòng song phương; công nghiệp quốc phòng; an ninh hàng hải; quân y...

Ông John Noh khẳng định, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, coi khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc phòng song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng và xử lý các vấn đề môi trường, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12/2026; Đại tướng hoan nghênh đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Chiến tranh, Bộ Hải quân cùng các quan chức, doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tham gia, trưng bày các trang thiết bị quốc phòng hiện đại, đóng góp vào thành công chung của triển lãm.

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang tiếp lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.