Việt Nam – Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Chiều ngày 1.10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của báo chí về thời gian sẽ hoàn tất đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng giữa Mỹ và Việt Nam, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết ngày 21.9, tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR).

Hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như sự thịnh vượng chung của thế giới.

Bà Phạm Thu Hằng cũng cho biết thêm, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ, cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất.

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi báo chí liên quan đến thông tin Liên minh châu Âu dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế, bà Phạm Thu Hằng cho biết trước đó, ngày 22.5.2026, Bộ Ngoại giao đã bày tỏ quan điểm, lập trường về vấn đề này.

Trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các thành viên Liên minh châu Âu về những kết quả Việt Nam đã đạt được trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Từ đó, giúp đánh giá khách quan, toàn diện hơn và phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra ở Việt Nam. Đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì sự phát triển và thịnh vượng chung.