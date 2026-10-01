Việt Nam - Hoa Kỳ hướng tới ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi họp báo, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong chuyến công tác dự phiên thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và có thông tin về đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Việt Nam đạt nhiều tiến bộ và "đến rất gần kết quả cuối cùng".

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Ngày 21/9, tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như sự thịnh vượng chung của thế giới.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ, cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất.

* Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc truyền thông quốc tế đưa tin Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật vào tháng 10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên minh châu Âu, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Từ đó, giúp có đánh giá khách quan, toàn diện hơn và phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì sự phát triển và thịnh vượng chung.