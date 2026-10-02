Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức sự kiện văn hoá lớn tại Phú Quốc

Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết, chương trình lần này được tổ chức nhằm góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam và Hàn Quốc đã dày công vun đắp thông qua hoạt động giao lưu văn hóa nhân dân.

Đoàn nghệ thuật Gugak Cheonghwa sẽ biểu diễn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc tại sự kiện

Trong chương trình, các gian hàng và không gian trưng bày văn hóa, du lịch, ẩm thực Hàn Quốc và Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm, phù hợp với tất cả các lứa tuổi. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc mang đến loạt hoạt động trải nghiệm tìm hiểu văn hóa, du lịch đặc sắc của Hàn Quốc và nhận quà may mắn.

Bên cạnh đó, với sự hợp tác của Tổng Công ty Nhà nước phân phối nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Hợp tác doanh nghiệp và trường học tỉnh Chungnam, chương trình hứa hẹn sẽ có các hoạt động thưởng thức ẩm thực, thực phẩm tiêu biểu của Hàn Quốc.

Các gian hàng của tỉnh An Giang cũng sẽ là điểm đến không thể bỏ qua, với các hoạt động như triển lãm giới thiệu văn hóa Chăm An Giang, trải nghiệm check-in cùng di sản An Giang, trải nghiệm ẩm thực An Giang, trải nghiệm không gian diễn xướng An Giang…

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia Hàn Quốc sẽ góp mặt tại sự kiện

Đặc biệt, Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc, nhóm trình diễn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc theo lối đương đại (Fusion Gukak), cùng các nghệ sĩ tỉnh An Giang, ca sỹ Đỗ Nam Sơn và ca sỹ Isaac sẽ biểu diễn trên sân khấu của chương trình.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Park Chan A chia sẻ: “Tôi mong muốn chương trình lần này sẽ là dịp để tái khẳng định mối quan hệ nồng ấm và bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước”.