Diễn đàn với chủ đề “Chiến lược hợp tác và phát triển thông qua công nghiệp điện ảnh” do UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tổ chức, quy tụ khoảng 100 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, tổ chức điện ảnh, chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố xác định công nghiệp văn hóa là lĩnh vực kinh tế trọng điểm, trong đó điện ảnh được kỳ vọng thu hút đầu tư, phát triển nhân lực, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đô thị.

Diễn đàn hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam: Chiến lược hợp tác và phát triển thông qua công nghiệp điện ảnh. Ảnh: Nguyễn Cảnh

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có thêm nhiều bối cảnh quay từ biển, rừng, núi, sông nước đến các công trình kiến trúc và không gian đô thị hiện đại, tạo điều kiện phát triển phim trường, dịch vụ sản xuất và thu hút các đoàn phim trong nước, quốc tế.

Sau khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh năm 2025, TP Hồ Chí Minh đang triển khai các cam kết giai đoạn 2026 - 2030, tập trung phát triển nhân lực, mở rộng không gian sáng tạo và tổ chức liên hoan phim quốc tế.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy, thành phố đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, trong đó điện ảnh là một trong 10 ngành trọng điểm. Thành phố cũng tính đến việc phát triển trung tâm điện ảnh, công viên điện ảnh, không gian ươm tạo dự án và quỹ đầu tư.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh Jung Jung Tae cho rằng, điện ảnh cần được nhìn nhận như một ngành công nghiệp tạo ra giá trị kinh tế và việc làm. Trong khi đó, Phó Tổng lãnh sự Kwon Tae-han cho biết các hãng phim hai nước có thể cùng tìm kiếm câu chuyện, tài năng và hợp tác từ khâu phát triển kịch bản đến đầu tư, sản xuất, phát hành quốc tế.

Để triển khai dự án, ông đề xuất làm rõ thủ tục đồng sản xuất, nguyên tắc phân chia lợi nhuận, tăng cường bảo hộ bản quyền, tạo thuận lợi trong cấp phép quay phim và hỗ trợ bối cảnh.

Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú đề xuất xây dựng đầu mối cấp quốc gia về xúc tiến xuất khẩu phim, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, tham gia chợ phim, quảng bá tác phẩm và bán bản quyền ở nước ngoài.

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú cho rằng nhà sản xuất cần xác định thị trường ngay từ khi phát triển kịch bản và phối hợp với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bản quyền để xây dựng phương án phát hành. Đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam cùng nhiều nhà làm phim cũng mong muốn sớm hình thành Quỹ điện ảnh và xây dựng thương hiệu Việt Nam Cinemas.

Về nhân lực, Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh Phạm Huy Quang cho biết, đội ngũ giảng viên ở các lĩnh vực lý luận, phê bình, biên kịch và sản xuất phim còn hạn chế, đặc biệt là nhân lực trình độ tiến sĩ; từ đó nhà trường đề xuất cơ chế thí điểm đào tạo chuyên sâu.

Các đại biểu trao đổi về hợp tác phát triển công nghiệp điện ảnh. Ảnh: Nguyễn Cảnh

Ở góc độ thị trường, Chủ tịch HĐQT Beta Group Bùi Quang Minh nhận định phim Việt ngày càng có vị trí rõ nét trong nước, khán giả quan tâm các câu chuyện gần gũi với văn hóa, đời sống, nhất là thể loại kinh dị, hài và gia đình. Ông Yun Ha, Trưởng ban Chính sách Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), cho rằng phim nội địa đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng phòng vé tại Việt Nam.

Về dự án cụ thể, đại diện Sidus & TEU Entertainment Choi Yoon Ho cho biết đơn vị đang chuẩn bị phần tiếp theo của phim “Mang mẹ đi bỏ”, đồng thời trao đổi với đối tác Việt Nam về các dự án khác. Beta Group đang phát triển ba dự án phim gồm một phim hoạt hình, hai phim người đóng và tìm kiếm đối tác đầu tư, sản xuất.