Đại sứ Vũ Hồ (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng các thành viên Trường đại học Quốc tế Điện hạt nhân KEPCO. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 24/11, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tiếp và làm việc với đại diện Trường đại học Quốc tế Điện hạt nhân KEPCO (KINGS) gồm Giáo sư Soo-jin Park, Giám đốc phụ trách Kế hoạch và Đối ngoại, và James Jae-hak Jang, Trưởng bộ phận Quan hệ đối ngoại của trường.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Vũ Hồ đánh giá cao những đóng góp của Trường đại học Quốc tế Điện hạt nhân KEPCO trong đào tạo đội ngũ chuyên gia năng lượng hạt nhân, cũng như những bước phát triển trong hợp tác giữa Trường với các cơ sở đào tạo của Việt Nam, nhất là Trường đại học Dầu khí Việt Nam (PVU).

Đại sứ cho rằng, cùng với sự phát triển của khoa học-công nghệ và nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực hạt nhân ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Đối với Việt Nam, xây dựng đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, có khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ là một trong những điều kiện quan trọng để phát triển điện hạt nhân an toàn, hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên sâu, Đại sứ đề nghị các chương trình đào tạo chú trọng tăng cường hiểu biết và khả năng phối hợp giữa các trường phái công nghệ, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật và mô hình quản lý hạt nhân khác nhau trên thế giới. Sự khác biệt về công nghệ và tiêu chuẩn không nên trở thành rào cản, mà cần là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung thế mạnh và nâng cao năng lực chuyên môn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Dù được đào tạo theo những trường phái công nghệ khác nhau, các chuyên gia hạt nhân cần cùng hướng tới mục tiêu chung là sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, bảo vệ con người và môi trường.

Có trụ sở tại thành phố Ulsan, Trường đại học Quốc tế Điện hạt nhân KEPCO là cơ sở đào tạo sau đại học chuyên sâu của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Hợp tác đào tạo nhân lực hạt nhân mở thêm hướng phát triển mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, gắn kết hợp tác năng lượng với khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.