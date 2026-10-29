Việt Nam, Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo

Đây là những định hướng trọng tâm được các đại biểu dự Diễn đàn AI và Công nghệ số Việt Nam - Hàn Quốc 2026 đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Hàn Quốc.

Các đại biểu trao đổi tại sự kiện.

Sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra ngày 29/10 tại Hà Nội; được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Với chủ đề “Vươn tầm hợp tác DX, hướng tới kỷ nguyên đổi mới AI cho mọi người”, Diễn đàn tạo không gian trao đổi về xu hướng công nghệ, chính sách phát triển AI và các cơ hội hợp tác thực tiễn giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính cho biết, Việt Nam xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ chiến lược, động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong tiến trình đó, Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác quốc tế, gắn việc tiếp cận tri thức, công nghệ và các nguồn lực toàn cầu với phát triển năng lực nội sinh, nâng cao khả năng làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu.

Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Việt Nam trong việc hiện thực hóa những định hướng này. Thế mạnh của Hàn Quốc về nghiên cứu, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, kết hợp với nguồn nhân lực, thị trường năng động và nhu cầu ứng dụng công nghệ của Việt Nam, tạo cơ sở để hai nước xây dựng các chương trình hợp tác có chiều sâu, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Trung Tính đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên 3 hướng. Đó là, hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, nhất là các mô hình AI nền tảng, mô hình ngôn ngữ lớn và các giải pháp phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các dự án cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hướng tới sản phẩm có khả năng thương mại hóa và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của hai bên.

Cùng với đó, hợp tác phát triển hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán, hạ tầng thử nghiệm và công nghệ bán dẫn phục vụ AI. Hai bên cần thúc đẩy hợp tác đầu tư, kết nối và khai thác hiệu quả các nguồn lực này, mở rộng cơ hội tiếp cận cho doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu.

Thứ trưởng cũng đề nghị hợp tác đào tạo nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu và triển khai công nghệ; đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu thông qua trao đổi chuyên gia, nghiên cứu chung và đào tạo kỹ sư; đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho người lao động.

Để hiện thực hóa các hướng hợp tác này, Thứ trưởng Trần Trung Tính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động xác định nhu cầu, kết nối đối tác và đầu tư triển khai các dự án cụ thể. Sự tham gia của doanh nghiệp sẽ góp phần đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và đối tác Hàn Quốc, góp phần đưa hợp tác về trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trở thành một động lực mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chia sẻ tại Diễn đàn, bà Lee Miyon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam cho biết, ngày nay, AI và công nghệ số đang thay đổi cấu trúc kinh tế, xã hội và cuộc sống con người; đồng thời, trở thành một tài sản chiến lược giúp tái định hình cục diện ngoại giao toàn cầu. Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc đang thúc đẩy mục tiêu vươn lên thành 'top 3 cường quốc AI' thế giới, thông qua phát triển mô hình nền tảng độc lập, xây dựng trung tâm dữ liệu AI quốc gia và thiết lập trung tâm AI toàn cầu. Việt Nam cũng đã bắt đầu triển khai các quy định về AI từ tháng 3 năm nay, hướng tới mục tiêu vào top 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á trong nghiên cứu và phát triển AI, đồng thời đã công bố Chiến lược Quốc gia về AI đến năm 2030 nhằm mở rộng quy mô kinh tế số và nâng cao năng suất lao động.

Đại sứ Lee Miyon cho rằng, trên nền tảng những thành quả hợp tác đã tích lũy, hai nước cần vượt qua mô hình hợp tác chủ yếu dựa vào sản xuất truyền thống để nâng tầm chất lượng hợp tác với trọng tâm là các ngành công nghiệp tiên tiến như AI và công nghệ số. Để làm được điều đó, trước hết, hai bên phải cùng nhau hợp tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật số như trung tâm dữ liệu AI và mạng lưới viễn thông thế hệ mới.

Hai nước đang liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng của nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn và màn hình hiển thị; cần phát triển các công nghệ ứng dụng AI phù hợp với từng nhu cầu sản xuất để gia tăng năng suất tại nhà máy và củng cố năng lực cạnh tranh sản phẩm nhằm dẫn dắt thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh của công nghệ tiên tiến đều xuất phát từ con người, do đó, Đại sứ Lee Miyon đề nghị các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để mở rộng các chương trình đào tạo chất lượng cao và các chương trình đào tạo, tập huấn từ doanh nghiệp để các sinh viên, thế hệ trẻ hai nước có cơ hội phát triển thành những nhân tài chủ chốt dẫn dắt quá trình đổi mới công nghệ số.

Ông Kim Deuk-jung, Phó Chủ tịch điều hành NIPA cho biết hợp tác kỹ thuật số giữa Hàn Quốc và Việt Nam thời gian qua phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phần mềm và công nghệ thông tin – truyền thông (ICT). Trong giai đoạn tới, hai nước cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như bán dẫn, hạ tầng dữ liệu, AI và chuyển đổi số.

Đặc biệt, ông đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam đã công bố Chiến lược quốc gia mới về AI vào tháng 8 vừa qua. Theo ông Kim Deuk-jung, việc kết hợp thế mạnh về công nghệ AI, ICT và kinh nghiệm công nghiệp của Hàn Quốc với tầm nhìn phát triển AI, hệ sinh thái công nghiệp năng động và tiềm năng thị trường của Việt Nam sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác bổ trợ lẫn nhau.

Để cụ thể hóa định hướng này, NIPA đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ KH&CN Việt Nam) vào tháng 4 vừa qua. NIPA dự kiến thành lập Trung tâm Đổi mới AI Hàn Quốc tại Việt Nam vào năm 2027 nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước. Ông Kim Deuk-jung kỳ vọng hợp tác Hàn Quốc và Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc trao đổi công nghệ và sản phẩm đơn thuần, mà còn cùng nhau đào tạo nhân tài và cùng nhau phát triển công nghệ.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như chính sách AI, mô hình nền tảng AI tự chủ, mô hình ngôn ngữ lớn, hạ tầng tính toán AI, trung tâm dữ liệu và các ứng dụng AI trong thực tiễn; trao đổi chính sách và kinh nghiệm phát triển AI của Việt Nam và Hàn Quốc, giới thiệu các mô hình, giải pháp công nghệ tiêu biểu; các mô hình AI tự chủ, trao đổi về năng lực công nghệ, khả năng ứng dụng và định hướng phát triển hệ sinh thái AI phù hợp với nhu cầu của mỗi quốc gia.

Diễn đàn cũng chú trọng kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc thông qua hoạt động giới thiệu công nghệ, kết nối giao thương, trình bày gọi vốn và giới thiệu giải pháp đổi mới sáng tạo. Qua đó, doanh nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi nhu cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.