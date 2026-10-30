Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển AI và công nghệ số

Ngày 29/10, trong khuôn khổ Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam, Diễn đàn AI và Công nghệ số Việt Nam – Hàn Quốc 2026 diễn ra tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực AI và công nghệ số, đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc (MSIT), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc (MOFA), Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức.

THÚC ĐẨY ĐỒNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN AI

Ông Kim Deuk Jung, Phó Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin quốc gia Hàn Quốc (NIPA), cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc cần mở rộng hợp tác từ năng lực kỹ thuật sang phát triển nguồn nhân lực và tăng cường kết nối doanh nghiệp. Theo ông việc kết hợp công nghệ AI của Hàn Quốc với thị trường rộng lớn và hệ sinh thái công nghiệp năng động của Việt Nam sẽ tạo cơ hội để hai nước cùng phát triển công nghệ và hình thành thị trường mới.

Ông Kim Deuk Jung, Phó Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin quốc gia Hàn Quốc (NIPA)

Ông đánh giá chiến lược AI mới của Việt Nam, trong đó có định hướng phát triển mô hình AI quốc gia nhằm bảo đảm chủ quyền AI, mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước khi kết hợp công nghệ, định hướng chính sách của Hàn Quốc với năng lực của doanh nghiệp hai bên.

Lãnh đạo NIPA kỳ vọng các doanh nghiệp AI và dữ liệu số của hai nước sẽ trực tiếp trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, kiểm chứng công nghệ và từng bước đưa sản phẩm ra thị trường. Cơ quan này cũng hướng tới gắn kết hợp tác giữa các cơ quan chính phủ với hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính nhận định, trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Hàn Quốc có điều kiện thuận lợi để đưa hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu.

Theo Thứ trưởng, AI đang thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam xác định AI là một trong những công nghệ chiến lược, có vai trò thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực quốc gia.

Trong quá trình này, Việt Nam chú trọng kết hợp tiếp cận công nghệ, nguồn lực quốc tế với phát triển năng lực nội sinh, nâng cao khả năng làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hàn Quốc là đối tác quan trọng nhờ thế mạnh về nghiên cứu, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực, thị trường năng động và nhu cầu ứng dụng công nghệ ngày càng lớn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính

Để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Trung Tính đề nghị hai bên tập trung vào ba định hướng.

Thứ nhất, hợp tác nghiên cứu, phát triển ứng dụng AI, nhất là các mô hình AI, mô hình ngôn ngữ lớn và giải pháp phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các dự án cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hướng tới sản phẩm có khả năng thương mại hóa và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của hai bên.

Thứ hai, hợp tác phát triển hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán, hạ tầng thử nghiệm và công nghệ nền. Hai nước cần đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kết nối và khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng cơ hội tiếp cận cho doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu.

Thứ ba, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu và phát triển công nghệ. Hai bên cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu thông qua trao đổi chuyên gia, nghiên cứu chung, đào tạo kỹ sư và nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho người lao động.

Thứ trưởng Trần Trung Tính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động xác định nhu cầu, kết nối đối tác, đầu tư và triển khai các dự án cụ thể, góp phần chuyển kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ có khả năng mở rộng thị trường và mang lại lợi ích thiết thực.

HỢP TÁC HẠ TẦNG SỐ, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, bà Lee Miyon, cho rằng AI và công nghệ số đang làm thay đổi cấu trúc kinh tế, đời sống xã hội, đồng thời trở thành tài sản chiến lược định hình trật tự quốc tế.

Hàn Quốc đang thúc đẩy mục tiêu trở thành một trong ba cường quốc AI thông qua phát triển các mô hình nền tảng độc lập, xây dựng trung tâm dữ liệu AI quốc gia và trung tâm AI toàn cầu. Trong khi đó, Việt Nam cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển AI, mở rộng quy mô kinh tế số và tăng năng suất lao động thông qua các định hướng chiến lược quốc gia.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, bà Lee Miyon

Theo Đại sứ Lee Miyon, việc cả hai nước cùng coi AI là động lực phát triển trong tương lai khiến Diễn đàn trở thành cơ hội quan trọng để tăng cường hợp tác. Việt Nam và Hàn Quốc cần mở rộng hợp tác từ sản xuất, chế tạo sang các ngành công nghiệp tiên tiến như AI và công nghệ số.

Bà nhấn mạnh, trước hết, hai bên cần phối hợp xây dựng hạ tầng số, trong đó có trung tâm dữ liệu AI và mạng lưới kết nối. Đồng thời, việc tăng cường giao lưu công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau sẽ tạo điều kiện mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.

Đại sứ Hàn Quốc cũng đề xuất phát triển các mô hình AI chuyên biệt cho từng ngành công nghiệp. Với chuỗi cung ứng của hai nước đã có sự kết nối trong nhiều lĩnh vực, việc ứng dụng AI vào sản xuất có thể góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Bên cạnh hạ tầng và công nghệ, phát triển nhân lực được xác định là yếu tố quan trọng để duy trì năng lực cạnh tranh. Theo Đại sứ Lee Miyon, các trường đại học, địa phương và cơ quan nghiên cứu của hai nước cần tăng cường hợp tác, mở rộng chương trình đào tạo chung và huấn luyện gắn với doanh nghiệp, giúp sinh viên phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Đại diện Hàn Quốc kỳ vọng sự kết hợp giữa công nghệ AI và công nghệ số của Hàn Quốc với thị trường năng động, nguồn nhân lực của Việt Nam sẽ tạo nền tảng để hai nước cùng phát triển và nâng cao vị thế trên thị trường công nghệ toàn cầu.

Thứ trưởng Trần Trung Tính khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, tổ chức đối tác Hàn Quốc để thúc đẩy những sáng kiến có khả năng triển khai thực tế, đưa AI và công nghệ số trở thành động lực mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.